Nasce la “Friuli Venezia Giulia Cup”: il grande calcio europeo a Udine

A meno di un anno dalla Supercoppa UEFA, il Friuli Venezia Giulia e il Bluenergy Stadium tornano sotto i riflettori del calcio internazionale grazie alla collaborazione tra la Regione Friuli Venezia Giulia e Udinese Calcio.

Sabato 8 agosto, a partire dalle ore 20.00, la casa dei bianconeri ospiterà la prima edizione della “Friuli Venezia Giulia Cup”, un evento di prestigio che metterà di fronte l’Udinese a due club di assoluto livello internazionale: il Barcellona e il Nottingham Forest.

I catalani, tra le società più titolate e seguite al mondo, sono gli attuali detentori della Liga spagnola. Il Nottingham Forest, storico club inglese vincitore di due Coppe dei Campioni, si è invece distinto nella scorsa stagione raggiungendo le semifinali di Europa League.

Per il Barcellona si tratterà di un ritorno a Udine a quasi vent’anni dalla sfida di UEFA Champions League disputata il 7 dicembre 2005, mentre sarà una prima assoluta nel capoluogo friulano per il Nottingham Forest.

L’evento rappresenta una straordinaria occasione di visibilità per il territorio regionale, che torna al centro dell’attenzione sportiva internazionale, confermando la capacità del Friuli Venezia Giulia e del Bluenergy Stadium di attrarre grandi squadre e manifestazioni di livello mondiale.

La formula del torneo

Il triangolare sarà articolato in tre partite della durata di 45 minuti ciascuna che si disputeranno in questo ordine:

Udinese – Nottingham Forest (ore 20)

Barcellona – Nottingham Forest (a seguire)

Udinese – Barcellona (a seguire)

In caso di parità al termine dei 45 minuti si procederà con la serie dei calci di rigore. La squadra vincitrice ai rigori otterrà 2 punti, quella sconfitta 1 punto. In caso di vittoria nei tempi regolamentari saranno assegnati 3 punti, secondo il sistema tradizionale.

"Friuli Venezia Giulia Cup": le dichiarazioni

Collavino: "Occasione unica per tifosi e per tutto il Friuli Venezia Giulia"

«Siamo estremamente felici di ospitare la prima edizione della “Friuli Venezia Giulia Cup” – dichiara il Direttore Generale di Udinese Calcio, Franco Collavino –. Sarà un appuntamento importante nel percorso di avvicinamento della squadra agli impegni ufficiali e, al tempo stesso, una straordinaria occasione di promozione per il Friuli Venezia Giulia. Il Barcellona è uno dei club più seguiti al mondo, con una fan base stimata in circa 400 milioni di tifosi, mentre il Nottingham Forest è una società storica del calcio inglese ed europeo, due volte vincitrice della Coppa dei Campioni. Per tifosi, appassionati e turisti sarà una serata di grande sport e un’opportunità unica per scoprire le eccellenze del nostro territorio. Un evento che conferma il ruolo del Bluenergy Stadium come impianto capace di attrarre grandi eventi internazionali e di portare il Friuli Venezia Giulia al centro dell’attenzione del panorama calcistico mondiale».

La città di Udine con il suo moderno stadio che ospita le partite dell’Udinese Calcio, tra i club sportivi più vecchi d’Italia (1896), accoglierà dunque questa attesissima sfida, offrendo ospitalità ai tifosi catalani e inglesi. Udine e la regione Friuli Venezia Giulia, nella parte più a Nord-Est della penisola italiana, rappresentano un‘interessante meta che concentra in poche centinaia di chilometri mare, montagna, colline, ricchi tesori artistici, culturali e impareggiabili eccellenze enogastronomiche.

Fedriga: “Grande evento che unisce sport, turismo e territorio”

«La Regione ha fortemente voluto questa prima edizione della “Friuli Venezia Giulia Cup” in quanto rispecchia esattamente la nostra idea di promozione: unire sport, turismo e valorizzazione del territorio in un appuntamento di respiro internazionale. È motivo di grande soddisfazione per noi vedere queste due importanti squadre sfidarsi assieme all’Udinese in una delle nostre città, contribuendo così a far conoscere il Friuli Venezia Giulia, e ringraziamo Udinese Calcio per essere ancora una volta al nostro fianco, rafforzando così una sinergia che ci vede da tempo collaborare per questo comune obiettivo. Negli ultimi anni la Regione Friuli Venezia Giulia è riuscita a portare e ospitare sul proprio territorio numerosi eventi internazionali e siamo certi che l’eccezionale visibilità mediatica del trofeo sarà in grado di incuriosire molti spettatori. Diamo dunque il nostro più caloroso benvenuto ai turisti provenienti da Gran Bretagna e Catalogna e siamo pronti ad accoglierli offrendo le nostre bellezze, le nostre ricchezze, la nostra tradizione enogastronomica nella speranza che questo appuntamento sportivo rappresenti un’occasione per tornare a visitarci, anche grazie ai voli diretti che collegano l’Inghilterra e la Spagna a Trieste Airport».

I biglietti per il torneo saranno disponibili a breve sul circuito TicketOne. Maggiori informazioni su modalità di vendita e prezzi saranno comunicate attraverso i canali ufficiali di Udinese Calcio e della Regione Friuli Venezia Giulia.