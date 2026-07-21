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Udinese e Zaniolo, scoppia la pace: Nicolò rinnova

Dopo un braccio di ferro lungo settimane, il club friulano trova l'accordo con il giocatore: trovato l'accordo fino al 2029
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Dopo settimane di schermaglie, che avevano anche deragliato su posizioni che parevano inconciliabili, l'Udinese e Zaniolo sotterrano l'ascia di guerra e trovano l'accordo per andare ancora avanti insieme. Nicolò alla fine si è convinto ed ha firmato il prolungamento del contratto con i friulani.

L'annuncio dell'Udinese: accordo fino al 2029

Zaniolo era approdato in bianconero in prestito con diritto di riscatto dal Galatasaray, con la promessa che in caso di riscatto si sarebbe rivalutata la questione ingaggio. E questo è stato il nodo che dal termine della scorsa stagione ha lasciato in sospeso il rinnovo con l'Udinese, almeno fino ad oggi, quando è arrivato il comunicato del club friulano: "Udinese Calcio comunica di aver sottoscritto un nuovo contratto con Nicolò Zaniolo. L’accordo siglato è valido fino al 30 giugno 2029 con opzione per un’ulteriore stagione sportiva. Il club e Nicolò sono lieti di proseguire insieme il proprio percorso, confermando le reciproche ambizioni e rafforzando la volontà comune di raggiungere nuove e condivise soddisfazioni".

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