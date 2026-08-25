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Udinese, doppia tegola per Runjaic e Mancini: Zaniolo out fino a ottobre

Lesione al bicipite femorale per Nicolò che pesa anche in chiave Nazionale. I friulani perdono pure Palma

2 min

Pubblicato il 25.08.2026, 19:32 (Aggiornato il 25.08.2026, 19:38)

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Lo aveva già capito Zaniolo, che uscendo dal campo nei minuti di recupero della sfida tra Udinese e Como, dopo aver fornito un prezioso assist gettato incredibilmente alle ortiche da Bayo, si era lasciato sfuggire un "forse mi sono stirato". E le sensazioni di Nicolò sono state confermate dagli esami strumentali, che hanno confermato la lesione muscolare. Un infortunio pesante per Runjaic, che perde simultaneamente il difensore Palma, ma che mette in ansia anche Roberto Mancini, pronto a convocarlo per gli impegni dell'Italia in Nations League a inizio autunno.

 

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Cosa si è fatto Zaniolo e quando tornerà in campo

L'esito degli accertamenti effettuati nelle ultime ore hanno confermato che Zaniolo si è procurato una lesione muscolare al bicipite femorale della coscia destra. Il club friulano ha comunicato che il giocatore ha già iniziato l'iter di recupero ed evidenziato che la prognosi stimata sarà di tre o quattro settimane.

Contestualmente, l'Udinese ha anche annunciato che il difensore classe 2008 Matteo Palma ha riportato un problema al muscolo dell'adduttore lungo della gamba destra. Anche per il giovane tedesco circa un mese di stop.

 

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