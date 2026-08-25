Udinese, doppia tegola per Runjaic e Mancini: Zaniolo out fino a ottobre

Lo aveva già capito Zaniolo, che uscendo dal campo nei minuti di recupero della sfida tra Udinese e Como, dopo aver fornito un prezioso assist gettato incredibilmente alle ortiche da Bayo, si era lasciato sfuggire un "forse mi sono stirato". E le sensazioni di Nicolò sono state confermate dagli esami strumentali, che hanno confermato la lesione muscolare. Un infortunio pesante per Runjaic, che perde simultaneamente il difensore Palma, ma che mette in ansia anche Roberto Mancini, pronto a convocarlo per gli impegni dell'Italia in Nations League a inizio autunno.