Zaniolo infortunato, Runjaic ammette: "Forse l'ho fatto giocare un po' troppo"

"Forse Zaniolo l'ho fatto giocare un po' troppo" . Così Kosta Runjaic nel corso della conferenza stampa di presentazione di Monza-Udinese , gara valida per la seconda giornata di Serie A . Runjaic ha poi aggiunto: " Nicolò è un giocatore che ci servirà molto quest'anno e ci dispiace per la sua assenza. Unai Gomez lo sostituirà? Sì, lo abbiamo testato lì e posso dirvi che domani giocherà titolare. Può giocare in più posizioni del campo. Chiaramente ha bisogno ancora di tempo per adattarsi del tutto, ma già domani può esserci un primo test per lui. Non so se ha i novanta minuti nelle gambe, però partirà dall'inizio".

Runjaic ha successivamente spiegato: "Non sono ovviamente contento di avere infortuni, ma siamo una squadra con un'identità forte, siamo in grado di gestire questo tipo di momenti. Troveremo il giusto equilibrio e possiamo sostituire gli assenti, lo faremo e sono ottimista".

Monza-Udinese, Runjaic: "Davis ci sarà"

Sotto col Monza di Juric: "Affronteremo una neo-promossa che ha una sua identità, la nostra rosa permette di schierare una buona formazione per giocare una buona partita. Davis ci sarà, ha fatto una buona settimana ed è motivato. Ci ha mostrato voglia di tornare in campo. Quando sarà pronto giocherà. Il ragazzo non vede l'ora di poter dare il proprio contributo sul campo".

Udinese, Runjaic: "Contro il Monza cambieremo qualcosa"

Dopo l'1-1 casalingo col Como è di nuovo il tempo delle scelte: "Nella prima partita abbiamo giocato con Abankwah, Palma e Solet. Dobbiamo cambiare qualcosa. Ebosse ha offerto una prestazione ordinata, ma ci sono comunque anche Bertola, Goglichidze e Mlacic".