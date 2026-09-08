Piotrowski come McTominay: "lieve aritmia cardiaca benigna" per il centrocampista dell'Udinese

Nota del club friulano sulle condizioni del polacco, uscito per un malessere nel match perso contro la Lazio: è il secondo caso dopo quello dello scozzese del Napoli

2 min

Pubblicato il 08.09.2026, 15:56

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UDINE - C'era attesa in casa Udinese per capire quali fossero le condizioni del 28enne centrocampista polacco Jakub Piotrowski (costretto a uscire per un malessere al 13' del match perso dalla squadra di Runjaic tra le mura amiche contro la Lazio) e all'indomani della partita è stato lo stesso club friulano a fare luce, pubblicando un bollettino medico sul proprio sito ufficiale.

 

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Piotrowski, il bollettino medico dell'Udinese

"Udinese Calcio comunica che, durante la partita contro la Lazio, Jakub Piotrowski ha evidenziato una lieve aritmia cardiaca benigna - si legge nella nota della società bianconera -. Il centrocampista polacco si sottoporrà nei prossimi giorni ad un intervento di ablazione cardiaca dopo il quale, osservato un periodo di riposo, potrà tornare alla regolare attività agonistica".

 

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Per il polacco stesso problema di McTominay

Quello di Piotrowski è il secondo caso recente di aritmia benigna nel campionato italiano dopo quello che ha riguardato Scott McTominay, 29enne centrocampista scozzese del Napoli che all'intervento di ablazione cardiaca si è sottoposto invece nella mattina di oggi (martedì 8 settembre) in Inghilterra e che dovrà ora osservare un periodo di riposo assoluto di due settimane.

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