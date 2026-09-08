Piotrowski come McTominay: "lieve aritmia cardiaca benigna" per il centrocampista dell'Udinese

UDINE - C'era attesa in casa Udinese per capire quali fossero le condizioni del 28enne centrocampista polacco Jakub Piotrowsk i (costretto a uscire per un malessere al 13' del match perso dalla squadra di Runjaic tra le mura amiche contro la Lazio ) e all'indomani della partita è stato lo stesso club friulano a fare luce, pubblicando un bollettino medico sul proprio sito ufficiale.

Piotrowski, il bollettino medico dell'Udinese

"Udinese Calcio comunica che, durante la partita contro la Lazio, Jakub Piotrowski ha evidenziato una lieve aritmia cardiaca benigna - si legge nella nota della società bianconera -. Il centrocampista polacco si sottoporrà nei prossimi giorni ad un intervento di ablazione cardiaca dopo il quale, osservato un periodo di riposo, potrà tornare alla regolare attività agonistica".

Per il polacco stesso problema di McTominay

Quello di Piotrowski è il secondo caso recente di aritmia benigna nel campionato italiano dopo quello che ha riguardato Scott McTominay, 29enne centrocampista scozzese del Napoli che all'intervento di ablazione cardiaca si è sottoposto invece nella mattina di oggi (martedì 8 settembre) in Inghilterra e che dovrà ora osservare un periodo di riposo assoluto di due settimane.