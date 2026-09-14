Intervento di ablazione cardiaca riuscito per Piotrowski: il comunicato dell'Udinese

Tutto è bene quel che finisce bene. Jakub Piotrowski, 28enne centrocampista polacco dell'Udinese, si è sottoposto ad un intervento di ablazione cardiaca, dopo il caso di aritmia benigna che lo aveva colpito durante la sfida di campionato con la Lazio, e secondo quanto comunicato dal club friulano tutto è andato per il meglio.

Il comunicato dell'Udinese: "Intervento perfettamente riuscito" Questo il comunicato diramato dall'Udinese sull'esito dell'operazione e sui tempi di recupero: "In data odierna, Jakub Piotrowski si è sottoposto a un intervento di ablazione cardiaca per il trattamento di un flutter atriale. L'intervento, eseguito presso l'IRCCS Policlinico San Donato di San Donato Milanese dai professori Fiorenzo Gaita e Carlo Pappone, è perfettamente riuscito. Il calciatore, dopo un breve periodo di riposo e monitoraggio, potrà riprendere progressivamente gli allenamenti regolari. I tempi di rientro all'attività agonistica saranno definiti dallo staff medico in base all'evoluzione clinica e funzionale".