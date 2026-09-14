Intervento di ablazione cardiaca riuscito per Piotrowski: il comunicato dell'Udinese
Tutto è bene quel che finisce bene. Jakub Piotrowski, 28enne centrocampista polacco dell'Udinese, si è sottoposto ad un intervento di ablazione cardiaca, dopo il caso di aritmia benigna che lo aveva colpito durante la sfida di campionato con la Lazio, e secondo quanto comunicato dal club friulano tutto è andato per il meglio.
Il comunicato dell'Udinese: "Intervento perfettamente riuscito"
Questo il comunicato diramato dall'Udinese sull'esito dell'operazione e sui tempi di recupero: "In data odierna, Jakub Piotrowski si è sottoposto a un intervento di ablazione cardiaca per il trattamento di un flutter atriale. L'intervento, eseguito presso l'IRCCS Policlinico San Donato di San Donato Milanese dai professori Fiorenzo Gaita e Carlo Pappone, è perfettamente riuscito. Il calciatore, dopo un breve periodo di riposo e monitoraggio, potrà riprendere progressivamente gli allenamenti regolari. I tempi di rientro all'attività agonistica saranno definiti dallo staff medico in base all'evoluzione clinica e funzionale".
Secondo caso dopo McTominay
Quello di Piotrowski è il secondo caso in poche settimane di un calciatore della Serie A colpito da aritmia cardiaca benigna. Prima del polacco dell'Udinese, era stato lo scozzese del Napoli, Scott McTominay, ad accusare lo stesso tipo di problema, risolto anche in questo caso con l'ablazione cardiaca. La diagnosi del britannico è di qualche settimana di stop, l'augurio è che possa essere lo stesso anche per Jakub Piotrowski.
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