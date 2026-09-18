Zaniolo subito in campo prima della sosta? Runjaic spiega: "Ci sarà, ma..."

Udinese, le parole di Runjaic sulle condizioni di Zaniolo

La tentazione di lanciarlo dal primo minuto nella sfida contro il Cagliari è forte, ma in conferenza stampa l'allenatore dell'Udinese non ha sciolto del tutto le riserve sulla sua titolarità: "Zaniolo ci sarà, non abbiamo preso una decisione definitiva sul suo utilizzo, dobbiamo pensarci ancora questa notte se giocherà dal primo minuto o dalla panchina. Domani prenderemo tutti assieme una decisione. Lui ci ha detto di sentirsi molto bene, ha fatto un paio di allenamenti pieni. In questi casi però va anche calcolato un po' di rischio visto il periodo in cui è rimasto fermo. Sarebbe bello vederlo domani contro il Cagliari, poi chiaramente durante la pausa avrà il tempo di tornare al massimo. Sappiamo che grazie a lui siamo più forti, ha qualità, conosce ormai a memoria la Serie A, è tutt'altro che alla fine dalla sua carriera. Ha avuto un po' di sfortuna con questo infortunio".