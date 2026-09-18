Zaniolo subito in campo prima della sosta? Runjaic spiega: "Ci sarà, ma..."
Nicolò Zaniolo scalpita per tornare a scendere in campo con la maglia dell'Udinese dopo uno stop lungo quasi un mese. Il fantasista classe 1999 si era fermato dopo la prima giornata di campionato contro il Como a causa di una lesione muscolare al bicipite femorale della coscia destra. Rientrato in gruppo e smaltito il problema, il calciatore è ora pienamente recuperato, ma Runjaic sembra volerci andare piano.
Udinese, le parole di Runjaic sulle condizioni di Zaniolo
La tentazione di lanciarlo dal primo minuto nella sfida contro il Cagliari è forte, ma in conferenza stampa l'allenatore dell'Udinese non ha sciolto del tutto le riserve sulla sua titolarità: "Zaniolo ci sarà, non abbiamo preso una decisione definitiva sul suo utilizzo, dobbiamo pensarci ancora questa notte se giocherà dal primo minuto o dalla panchina. Domani prenderemo tutti assieme una decisione. Lui ci ha detto di sentirsi molto bene, ha fatto un paio di allenamenti pieni. In questi casi però va anche calcolato un po' di rischio visto il periodo in cui è rimasto fermo. Sarebbe bello vederlo domani contro il Cagliari, poi chiaramente durante la pausa avrà il tempo di tornare al massimo. Sappiamo che grazie a lui siamo più forti, ha qualità, conosce ormai a memoria la Serie A, è tutt'altro che alla fine dalla sua carriera. Ha avuto un po' di sfortuna con questo infortunio".
I numeri di Zaniolo con l'Udinese
Come detto, Zaniolo si era fermato dopo la prima giornata contro il Como, saltando per infortunio Monza, Lazio e Inter. Nella scorsa stagione, invece, per l'ex Roma 32 presenze, 5 gol e 6 assist in Serie A con il club friulani.
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