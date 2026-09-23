Alaba all'Udinese! Il club "spoilera" l'acquisto con... una sedia. Nelle prossime ore le visite mediche

David Alaba è prossimo a diventare un nuovo giocatore dell'Udinese. Un colpo a sorpresa, quello della squadra friulana, che per "spoilerarlo" sui propri canali social ha pubblicato l'immagine di una sedia bianca, la stessa che ha reso iconico il difensore austriaco per averla più volte nel corso della sua esperienza al Real Madrid durante i festeggiamenti dei gol al Santiago Bernabeu, prendendola anche nel giorno della sua ultima gara con la maglia con le merengue.

Alaba all'Udinese: nelle prossime ore le visite mediche Alaba, trentaquattro anni, dopo cinque stagioni al Real Madrid il 30 giugno è rimasto svincolato. Adesso, per lui è pronta una nuova esperienza, in Serie A con indosso la maglia dell'Udinese. L'accordo tra il giocatore e il club è stato già raggiunto, e nella giornata di oggi a Roma sono previste le visite mediche. Quindi, una volta svolte quelle, arriverà la firma sul proprio contratto e quindi l'inizio della sua nuova avventura in bianconero.