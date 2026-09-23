Alaba, visite superate: il colpaccio dell'Udinese è realtà
I tifosi dell'Udinese più scaramantici avranno fatto gli scongiuri quando il club ha 'spoilerato' il possibile colpaccio di mercato, con quella sedia bianca, che aveva subito suggerito un nome tra i più prestigiosi tra gli svincolati, quello di David Alaba, richiamando la sua iconica esultanza con la maglia del Real Madrid. Ma come in ogni favola che si rispetti, tutto è bene quel che finisce bene: l'austriaco ha superato le visite mediche e già nelle prossime ore sarà in Friuli per aprire un nuovo capitolo della sua incredibile carriera.
Semaforo verde da Villa Stuart
Svelato facilmente l'arcano, a tenere con il fiato sorpreso gli appassionati friulani è stata l'attesa degli esami cui Alaba si è sottoposto in giornata. Che hanno dato esito positivo: semaforo verde da Villa Stuart per il giocatore, tormentato in carriera che rappresenterà un rinforzo importante per Runjaic, sia in campo che nello spogliatoio, con l'innesto di un giocatore che in carriera ha alzato quattro Champions League, due con il Bayern e due con il Real Madrid.
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