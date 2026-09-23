Alaba, visite superate: il colpaccio dell'Udinese è realtà

I tifosi dell'Udinese più scaramantici avranno fatto gli scongiuri quando il club ha 'spoilerato' il possibile colpaccio di mercato, con quella sedia bianca, che aveva subito suggerito un nome tra i più prestigiosi tra gli svincolati, quello di David Alaba, richiamando la sua iconica esultanza con la maglia del Real Madrid. Ma come in ogni favola che si rispetti, tutto è bene quel che finisce bene: l'austriaco ha superato le visite mediche e già nelle prossime ore sarà in Friuli per aprire un nuovo capitolo della sua incredibile carriera.