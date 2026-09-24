Alaba all'Udinese, il colpo è ufficiale: il comunicato e la durata del contratto

Adesso è ufficiale: David Alaba è un nuovo giocatore dell' Udinese . Colpo a sorpresa del club friulano, che ha pescato dall'elenco degli svinvolati il difensore centrale austriaco, libero dal 30 giugno dopo il termine della propria avventura con il Real Madrid . Dopo aver svolto e superato le visite mediche nella giornata di ieri a Roma, ora è arrivato il comunicato del club.

"Udinese Calcio è orgogliosa di annunciare l’ingaggio di David Alaba, uno dei calciatori più vincenti e prestigiosi del panorama internazionale. Il difensore austriaco ha sottoscritto un contratto che lo legherà al club bianconero fino al 30 giugno 2027". Questo il comunicato con cui l'Udinese ha annunciato l'ingaggio di Alaba. Il direttore generale Franco Collavino ha dichiarato: “L’ingaggio di David Alaba è motivo di enorme soddisfazione per tutto il club . Accogliamo un campione affermato , un leader e un professionista esemplare. Il suo arrivo dimostra la volontà dell’Udinese di crescere, competere ad alti livelli e costruire una squadra sempre più ambiziosa.”

Alaba: "Voglio ottenere qualcosa di speciale"

All'interno del comunicato sono presenti anche le prime dichiarazioni del difensore austriaco: "Ho vissuto tante esperienze e ho vinto tanto nel corso della mia carriera, ma una cosa non è cambiata: voglio vincere ancora. Voglio competere ancora. E voglio ottenere ancora qualcosa di speciale. Questa è la mentalità che porto all'Udinese". L'austriaco, che in carriera ha vinto quattro Champions League, ha aggiunto: "Non arrivo solo per essere quello esperto della squadra, e decisamente non vengo qui per chiudere la mia carriera. Sono ancora troppo ambizioso per questo e credo ancora fortemente in quello che posso fare sul campo. Voglio spingere ancora, performare ai più alti livelli in Serie A settimana dopo settimana e ottenere qualcosa. Sono molto emozionato per questa sfida e ho ancora tanto da dimostrare a me stesso".