Zaniolo si ferma: lesione al bicipite femorale, ecco quando può tornare
Tornato all'Udinese dopo la mancata convocazione con la Nazionale per la partita contro il Belgio di Nations League per un problema fisico, Nicolò Zaniolo si è sottoposto a tutti gli accertamenti del caso cha hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale della coscia destra.
Udinese, c'è lesione per Zaniolo: i tempi di recupero
Questa, infatti, la nota pubblicata dal club friulano, che ha aggiornato anche sulle condizioni di Gueye: "Udinese Calcio comunica che Idrissa Gueye, nel corso dell’amichevole contro il Pogon, ha riportato una distorsione alla caviglia. Il calciatore ha iniziato l’iter riabilitativo e sarà valutato settimanalmente. Inoltre, nel corso del suo impegno con la nazionale italiana, Nicolò Zaniolo ha riportato una lesione al bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore ha iniziato l’iter riabilitativo a Udine e sarà a disposizione nel giro di 3/4 settimane".
Quando torna Zaniolo
Le stime per il rientro non lasciano spazio a interpretazioni: Zaniolo salterà con certezza Torino-Udinese (12 ottobre), Udinese-Lecce (18 ottobre), Udinese-Milan (25 ottobre) e Parma-Udinese (28 ottobre). Il classe 1999 potrebbe rientrare proprio contro la Roma, sua ex squadra, nel weekend di Hallowen.
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