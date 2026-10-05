Okoye all’Oktoberfest, che tensione a Monaco! Sfiorata la rissa

Momenti concitati per il portiere dell’Udinese durante una visita alla tradizione festa bavarese. Le immagini rilanciate sui social

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Pubblicato il 05.10.2026, 14:30

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Momenti di forte tensione all’Oktoberfest di Monaco di Baviera, dove Maduka Okoye, portiere dell’Udinese, è stato protagonista di un acceso diverbio con un altro ragazzo. L’episodio è stato ripreso con uno smartphone e il video ha rapidamente iniziato a circolare sui social.

Okoye, lite all’Oktoberfest

Dalle immagini si vede l’estremo difensore nigeriano impegnato in una discussione particolarmente accesa. I toni si alzano rapidamente e la situazione rischia di trasformarsi in uno scontro fisico, tanto che alcune delle persone presenti intervengono per trattenere Okoye e separare i protagonisti del diverbio. Nel corso della discussione si sentono anche parole pesanti e, in particolare, la frase “Attento a come parli”. L’intervento dei presenti permette comunque di riportare la situazione sotto controllo prima che possa degenerare ulteriormente.

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