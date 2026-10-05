Okoye all’Oktoberfest, che tensione a Monaco! Sfiorata la rissa
Momenti concitati per il portiere dell’Udinese durante una visita alla tradizione festa bavarese. Le immagini rilanciate sui social
Momenti di forte tensione all’Oktoberfest di Monaco di Baviera, dove Maduka Okoye, portiere dell’Udinese, è stato protagonista di un acceso diverbio con un altro ragazzo. L’episodio è stato ripreso con uno smartphone e il video ha rapidamente iniziato a circolare sui social.
Okoye, lite all’Oktoberfest
Dalle immagini si vede l’estremo difensore nigeriano impegnato in una discussione particolarmente accesa. I toni si alzano rapidamente e la situazione rischia di trasformarsi in uno scontro fisico, tanto che alcune delle persone presenti intervengono per trattenere Okoye e separare i protagonisti del diverbio. Nel corso della discussione si sentono anche parole pesanti e, in particolare, la frase “Attento a come parli”. L’intervento dei presenti permette comunque di riportare la situazione sotto controllo prima che possa degenerare ulteriormente.
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