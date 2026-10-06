Alaba sicuro: "Convinto da Runjaic, l'Udinese è la squadra giusta per me"

UDINE - È il giorno di David Alaba in casa Udinese , dove l'ultimo corpo di mercato è stato presentato oggi (martedì 6 ottobre) ai rappresentanti della stampa e ai tifosi, che hanno potuto così ascoltare le sue prime parole da calciatore del club friulano .

Le parole dell'ex Real Madrid su Runjaic

L'ex calciatore dei 'Blancos' e del Bayern Monaco è ora pronto a indossare la maglia bianconera e a dare il suo contributo alla squadra di Runjaic: "Sono qui perché ho parlato con l'allenatore, che mi ha parlato del progetto che c'è qui. Mi sono preso del tempo per prendere questa decisione e mi sono convinto che questo era il percorso corretto per me, il giusto passo per la mia carriera, anche perché ho sempre desiderato giocare in Serie A".