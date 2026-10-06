Udinese, il colpaccio è realtà: ecco Alaba

Alaba sicuro: "Convinto da Runjaic, l'Udinese è la squadra giusta per me"

Il 34enne austriaco, ex difensore di Real Madrid e Bayern Monaco, è stato presentato in conferenza stampa: ecco le sue prime parole da calciatore bianconero
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3 min

Pubblicato il 06.10.2026, 13:11 (Aggiornato il 06.10.2026, 13:21)

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UDINE - È il giorno di David Alaba in casa Udinese, dove l'ultimo corpo di mercato è stato presentato oggi (martedì 6 ottobre) ai rappresentanti della stampa e ai tifosi, che hanno potuto così ascoltare le sue prime parole da calciatore del club friulano.

Alaba si presenta all'Udinese

"Grazie a tutti per questa opportunità e per questo caloroso benvenuto - ha detto in conferenza stampa il 34enne difensore austriaco, arrivato a fine settembre in Friuli da svincolato dopo le cinque stagioni vissute nel Real Madrid -. In questi ultimi giorni mi avete fatto sentire molto velocemente a casa. Non vedo l'ora di iniziare questa avventura".

 

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Le parole dell'ex Real Madrid su Runjaic

L'ex calciatore dei 'Blancos' e del Bayern Monaco è ora pronto a indossare la maglia bianconera e a dare il suo contributo alla squadra di Runjaic: "Sono qui perché ho parlato con l'allenatore, che mi ha parlato del progetto che c'è qui. Mi sono preso del tempo per prendere questa decisione e mi sono convinto che questo era il percorso corretto per me, il giusto passo per la mia carriera, anche perché ho sempre desiderato giocare in Serie A".

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