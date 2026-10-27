Udinese, per Runjaic la distanza è un fatto di lingua

Prima del 2009, Carlo Ancelotti all’estero era andato solo per giocare o sedersi in panchina da allenatore. Casomai, per una vacanza. Aveva 50 anni e parlava solo in italiano, bofonchiando qualcosa in romanesco. Dopo soli 2 mesi a Londra pretese che i giornalisti si rivolgessero a lui in inglese. Stesso copione nel 2011 a Parigi: parlatemi in francese, da subito. E poi ancora a Madrid e Monaco di Baviera. Ancelotti si è presentato in Inghilterra, in Francia, in Spagna, in Germania già infarinato dei loro idiomi, che dopo pochi mesi parlava fluentemente. E capiva. L’ultima tappa è stato il portoghese: appena nominato C.T. del Brasile, si è immerso nello studio e si è presentato già ciancicando nella loro lingua , senza paura di fraintendimenti o brutte figure. Si impara sbagliando .

Del resto, basta ascoltare le interviste nei post-partita in un qualsiasi weekend di Premier o Bundesliga , Liga o Ligue 1 : non c’è un allenatore , anche tra quelli arrivati da poco, che non si esprima nella lingua di quel Paese, di quei campionati . Non è solo una questione di rispetto verso chi ti paga, chi ti ospita, chi incontri per strada: è anche l’ovvia norma che ti consente di inserirti meglio nell’ambiente in cui sei andato a vivere, di conversare con i dirigenti, la stampa, la gente, il cameriere, il barista...

Runjaic continua a parlare in inglese a 27 mesi dall'assunzione

Non è certamente questo il problema più grande dell’Udinese dopo 6 sconfitte consecutive, per carità. Oltretutto parliamo di una squadra che ha iniziato una stagione con quasi 30 giocatori stranieri in rosa, dalle nazionalità più disparate e dove gli italiani si contano sulle dita di una mano. E’ un fatto però che sentire l’allenatore Kosta Runjaić esprimersi ancora in inglese nelle interviste televisive nei dopo-partita, lascia interdetti. In quale altro ambiente di lavoro sarebbe consentito non esprimersi in lingua locale dopo 27 mesi dall’assunzione? In Serie A al momento 5 allenatori su 20 sono stranieri, dopo gli esoneri di Cuesta e Tedesco. Possiamo considerare Chivu e Juric italiani, vista la lunga militanza nel nostro Paese. Fabregas ha iniziato a parlare in italiano da subito, ad Amorim diamo il beneficio d’inventario essendo sbarcato a luglio. Ma Runjaić? Chiaro che per uno spagnolo o un portoghese sia meno complicato imparare la nostra lingua rispetto a un tedesco con genitori croati, ma in 27 mesi l’impresa dovrebbe essere compiuta.

Per la maggioranza dei calciatori stranieri imparare la nostra lingua è un optional

Anche per la maggioranza dei calciatori stranieri che militano in Serie A (e costituiscono circa il 70% del panorama), la nostra lingua è un optional. Forse non è solo colpa loro: qualsiasi azienda la renderebbe una cosa obbligatoria, purtroppo molti comparti del calcio italiano restano porto franco. Compreso quello dell’idioma.