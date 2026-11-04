Udinese, ecco Zanetti: "Con me gioca chi pedala. Tanto lavoro, poche parole" 

L'Udinese riparte da Paolo Zanetti. Dopo aver conquistato un punto nelle ultime otto partite, la società friulana ha deciso di esonerare Kosta Runjaic, chiamando al suo posto l'ex tecnico di Venezia, Verona e Empoli tra le altre. "Sono partito dal basso, lavorando in tutte le categorie a testa bassa. Porterò questa mentalità in un club che è una macchina, dove è tutto organizzato e si lavora su ogni dettaglio per il calciatore". Queste le dichiarazioni dell'allenatore nel corso della conferenza stampa di presentazione.

Udinese, Collavino: "Esonero di Runjaic particolarmente difficile" La conferenza stampa di presentazione di Paolo Zanetti è stata introdotta dal direttore generale dell'Udinese, Franco Collavino: "L'esonero di Runjaic è stato particolarmente difficile. Desidero riconoscere le qualità umane, tecniche e sportive del mister, che ha segnato una fase di ripartenza cruciale per noi. Il cambiamento si è reso necessario per risolvere un loop negativo di risultati che ci ha portato a una posizione di classifica che non ci rispecchia". Mentre sulla decisione del nuovo tecnico: "Crediamo molto in questa scelta, dobbiamo recuperare i punti persi sul campo e dare tempo al presidente, le cui condizioni di salute sono stabili, di rimettersi in forma". Quindi, ha preso parola Zanetti: "Mi dispiace essere arrivato in un momento in cui non ho ancora avuto modo di conoscere il patron Pozzo, una leggenda di questo sport. Ho avuto l'onore di conoscere la moglie e ora dobbiamo cominciare facendogli un regalo sul campo. La ricetta è una sola: il lavoro duro".