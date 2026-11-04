Runjaic saluta l'Udinese: "Avrà sempre un posto speciale nel mio cuore"

A margine dell'esonero, questo il messaggio social di Kosta Runjaic , sostituito in queste ore da Paolo Zanetti : "L'attuale situazione sportiva e il conseguente addio sono per me dolorosi. Negli ultimi due anni e mezzo, Udine è diventata davvero una casa: sia il club che la città. I tanti incontri, le esperienze condivise, i ricordi e le persone che ho avuto il privilegio di conoscere significano molto per me e rimarranno sempre qualcosa di speciale. L'Udinese avrà sempre un posto speciale nel mio cuore", ha subito sottolineato il manager originario di Vienna.

Runjaic: "Rispetto la decisione della dirigenza, c'è bisogno di un nuovo slancio"

Runjaic ha poi proseguito: "Comprendo e rispetto la decisione della dirigenza: ora c'è bisogno di un nuovo slancio e di uno sforzo collettivo da parte di tutti. La società, la squadra, la Curva Nord e tutti i tifosi devono restare uniti e remare nella stessa direzione, proprio come ho avuto modo di vedere e apprezzare durante il mio periodo qui. Sono profondamente grato per tutto ciò che ho vissuto a Udine e desidero ringraziare chiunque mi abbia accompagnato e sostenuto in questo percorso, riponendo fiducia in me: il mio staff tecnico e i collaboratori, tutti i dipendenti del club, la dirigenza - guidata da Gino Pozzo -, la squadra, la Curva Nord e tutti i tifosi".

E poi, mostrando grande riconoscenza alla società friulana, ha aggiunto: "Auguro alla squadra ogni successo e, soprattutto, unità e coesione per le sfide che l'attendono. Auguro inoltre al nostro Presidente, Giampaolo Pozzo, tanta forza e una pronta guarigione".