Runjaic saluta l'Udinese: "Avrà sempre un posto speciale nel mio cuore"
Kosta Runjaic saluta Udine e l'Udinese. Esonerato dopo la pesante sconfitta interna con la Roma, la settima nelle ultime otto partite dei bianconeri, il tecnico tedesco ha scelto di affidare ai suoi canali social ufficiali una lettera d'addio ai tifosi friulani e alla famiglia Pozzo.
Runjaic saluta l'Udinese: "Avrà sempre un posto speciale nel mio cuore"
A margine dell'esonero, questo il messaggio social di Kosta Runjaic, sostituito in queste ore da Paolo Zanetti: "L'attuale situazione sportiva e il conseguente addio sono per me dolorosi. Negli ultimi due anni e mezzo, Udine è diventata davvero una casa: sia il club che la città. I tanti incontri, le esperienze condivise, i ricordi e le persone che ho avuto il privilegio di conoscere significano molto per me e rimarranno sempre qualcosa di speciale. L'Udinese avrà sempre un posto speciale nel mio cuore", ha subito sottolineato il manager originario di Vienna.
Runjaic: "Rispetto la decisione della dirigenza, c'è bisogno di un nuovo slancio"
Runjaic ha poi proseguito: "Comprendo e rispetto la decisione della dirigenza: ora c'è bisogno di un nuovo slancio e di uno sforzo collettivo da parte di tutti. La società, la squadra, la Curva Nord e tutti i tifosi devono restare uniti e remare nella stessa direzione, proprio come ho avuto modo di vedere e apprezzare durante il mio periodo qui. Sono profondamente grato per tutto ciò che ho vissuto a Udine e desidero ringraziare chiunque mi abbia accompagnato e sostenuto in questo percorso, riponendo fiducia in me: il mio staff tecnico e i collaboratori, tutti i dipendenti del club, la dirigenza - guidata da Gino Pozzo -, la squadra, la Curva Nord e tutti i tifosi".
E poi, mostrando grande riconoscenza alla società friulana, ha aggiunto: "Auguro alla squadra ogni successo e, soprattutto, unità e coesione per le sfide che l'attendono. Auguro inoltre al nostro Presidente, Giampaolo Pozzo, tanta forza e una pronta guarigione".
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