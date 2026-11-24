Pozzo ancora in ospedale, la nota dell'Udinese: "Segue la squadra, condizioni in miglioramento"
UDINE - Dopo il prezioso pareggio conquistato in rimonta a Bologna nel match valido per la 12ª giornata di Serie A arriva una buona notizia fuori dal campo per l'Udinese, negli ultimi giorni in ansia per le condizioni del suo presidente Gianpaolo Pozzo (ricoverato in ospedale per una polmonite).
Udinese, migliorano le condizioni di Pozzo
Lo stesso club friulano ha infatti reso noto in un comunicato "che le condizioni di Gianpaolo Pozzo sono in progressivo miglioramento e il suo recupero procede bene. Il presidente prosegue il percorso di riabilitazione presso l'Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Continua a seguire la squadra con grande attenzione. È stato molto felice del pareggio di Bologna e guarda con fiducia alla prossima sfida contro la Fiorentina".
La nota del club e il messaggio per il presidente
"La famiglia Pozzo e Udinese Calcio - si legge ancora nella nota della società bianconera - ringraziano di cuore il professor Flavio Bassi e tutta l'equipe del reparto di terapia intensiva, il professor Carlo Tascini e tutta l'equipe del reparto malattie infettive per l'eccezionale lavoro svolto e per la dedizione con cui hanno seguito il presidente in queste settimane. La famiglia Pozzo desidera rivolgere un sincero grazie a tutti i tifosi e a tutte le persone che hanno manifestato vicinanza. Lo straordinario affetto ricevuto in queste settimane ha commosso profondamente la famiglia. Grazie, di cuore, per ogni messaggio e ogni gesto di vicinanza. Tutta la famiglia bianconera aspetta il presidente al Bluenergy Stadium, con la forza e la leadership di sempre".
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