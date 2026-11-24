Lo stesso club friulano ha infatti reso noto in un comunicato "che le condizioni di Gianpaolo Pozzo sono in progressivo miglioramento e il suo recupero procede bene. Il presidente prosegue il percorso di riabilitazione presso l'Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Continua a seguire la squadra con grande attenzione. È stato molto felice del pareggio di Bologna e guarda con fiducia alla prossima sfida contro la Fiorentina".

La nota del club e il messaggio per il presidente

"La famiglia Pozzo e Udinese Calcio - si legge ancora nella nota della società bianconera - ringraziano di cuore il professor Flavio Bassi e tutta l'equipe del reparto di terapia intensiva, il professor Carlo Tascini e tutta l'equipe del reparto malattie infettive per l'eccezionale lavoro svolto e per la dedizione con cui hanno seguito il presidente in queste settimane. La famiglia Pozzo desidera rivolgere un sincero grazie a tutti i tifosi e a tutte le persone che hanno manifestato vicinanza. Lo straordinario affetto ricevuto in queste settimane ha commosso profondamente la famiglia. Grazie, di cuore, per ogni messaggio e ogni gesto di vicinanza. Tutta la famiglia bianconera aspetta il presidente al Bluenergy Stadium, con la forza e la leadership di sempre".