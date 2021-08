Venezia, ecco Caldara: "Qui ho avuto sensazioni positive da subito"

VENEZIA - Mattia Caldara , il nuovo difensore del Venezia arrivato in prestito dal Milan , ha parlato in occasione della sua conferenza stampa di presentazione descrivendosi interamente. Il giocatore ha iniziato dalle sensazioni che il club gli ha dato, dalle offerte che ha rifiutato per andare in Veneto e si è soffermato sulla sua condizione fisica per poi dire ciò che pensa di Milan e Atalanta : "Con il Venezia c'è stata subito unità d'intenti e io voglio sfruttare al massimo il mio potenziale per dimostrar che giocatore sono. Ho ricevuto diverse offerte ma ho scelto subito di venire qui. Sto bene e sono pronto per dare il massimo anche grazie agli allenamenti con il Milan . L' Atalanta è un club con un grande settore giovanile e negli ultimi anni ha tirato fuori molti talenti che hanno fatto bene in Serie A".

"Non concordo con chi scredita la Serie A"

Caldara, poi, è passato a parlare di come si sente nei suoi primi giorni con i nuovi compagni e com'è il rapporto con Paolo Zanetti; inoltre, il giocatore è tornato sui tanti infortuni e la pressione che hanno inciso sulla carriera e su come abbia scelto proprio il Venezia (chi lo ha aiutato e che pensiero ha del campionato italiano): "Mi sono allenato 2 volte con i compagni ma con il tecnico mi trovo bene: bisogna avere una propria impostazione in questo torneo, altrimenti subisci e basta. Ho avuto molti infortuni in carriera ma ho fatto diversi errori e posso dire che non ho mai sofferto la pressione, non a caso ho dato sempre il massimo per club come Atalanta, Juve e Milan. Non condivido l'idea di chi dice che la Serie A non è un torneo con attaccanti forti: qui ci sono uomini come Cristiano Ronaldo e Ibrahimovic o Lautaro Martinez. Prima di partire ho parlato con Maldini e mi ha suggerito lui di ripartire da un altro club per rilanciarmi".

La presentazione del ds Collauto

La conferenza stampa è stata iniziata e conclusa da Mattia Collauto, ds dei lagunari, che si è espresso in questi termini: "Mattia non ha bisogno di presentazioni: è uno dei migliori difensori italiani degli ultimi anni e siamo molto soddisfatti di averlo con noi. Ci siamo trovati subito d'accordo sia con lui che con il suo procuratore Riso e ringraziamo il Milan per esserci venuto incontro. Riponiamo molta fiducia nel giocatore e sappiamo che farà bene con noi: è il nostro acquisto top e speriamo di fare altri mosse giuste per far arrivare gente che ci faccia crescere in prospettiva. Stiamo lavorando altre operazioni ma non ci dovrebbero essere novità a breve termine".