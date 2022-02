Venezia, Zanetti: "Genoa? Blessin ha portato coraggio"

VENEZIA - Il tecnico del Venezia, Paolo Zanetti, è intervenuto in conferenza stampa in vista della gara con il Genoa: “Credo che ogni partita abbia una storia a sé, e certi tatticismi dipendono da come il match si va declinare. Noi abbiamo un’identità che va al di là del sistema di gioco, la mia squadra infatti lavora più sulla base dei principi che degli schemi. Ci adattiamo a quelle che sono le esigenze, ma la cosa più importante è mantenere la nostra mentalità- ha dichiarato - Confido che la vittoria della scorsa settimana ci abbia ridato fiducia nei nostri i mezzi, questo visto anche il grande avversario contro cui è arrivata. Quelli di Torino sono stati tre punti che ci hanno fatto ritrovare l’entusiasmo dopo un periodo molto difficile. Dobbiamo cercare di dare continuità ai risultati, questo è infatti fondamentale non solo per ciò che che concerne ovviamente i punti, ma anche per la condizione mentale del gruppo. La nostra è una squadra molto giovane che acquista esperienza partita dopo partita. Non siamo inferiori a nessuno fra le nostre dirette concorrenti, e questo il campo lo ha dimostrato. Domani dobbiamo continuare sulla strada intrapresa contro il Torino, dando tutto il possibile in campo".