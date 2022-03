Venezia, Zanetti: "Risultato bugiardo, ma il Sassuolo ha vinto con merito"

VENEZIA - Il pesante ko casalingo con il Sassuolo complica il cammino del Venezia verso la salvezza, ma non compromette la fiducia di Paolo Zanetti nella sua squadra: "Dobbiamo ricompattarci e continuare a lavorare - è il monito del tecnico arancioneroverde ai microfoni di Dazn nel post partita - siamo in un momento difficile, dove anche gli episodi girano contro di noi e ci portano a commettere errori grossolani. Oggi abbiamo subìto tre rigori, ma le occasioni da rete sono state le stesse per entrambe le squadre: abbiamo calciato quanto loro, ma siamo stati meno pericolosi. La partita l'abbiamo persa meritatamente, ma il è risultato bugiardo. La classifica non mi fa paura, mi prendo le responsabilità senza cercare alibi. Siamo una squadra giovane e inesperta, lo si vede sul campo. In momenti come questi c'è anche la componente emotiva da tirare fuori. Siamo nella fase più importante e difficile del campionato, dobbiamo mostrare ora la nostra forza. I nostri tifosi sono stupendi e ci hanno incitato dall'inizio alla fine: se c'è stata una cosa bella, oggi, sono stati proprio loro. In campo ho visto lo spirito giusto, la voglia di riprendere la partita. È stata una giornata storta, ma non bisogna perdere la bussola".