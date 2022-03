Il Venezia fa festa per le 250 presenze di Modolo

VENEZIA - Giornata di festa in casa Venezia: il club, infatti, ha organizzato una conferenza stampa per permettere a Marco Modolo di festeggiare a dovere il traguardo raggiunto lunedì sera in casa della Lazio. Scendendo in campo all'Olimpico, il numero 13 arancioneroverde ha toccato quota 250 presenze coi lagunari: "Non avrei mai pensato, neanche nei sogni più belli, di arrivare a quota 250 presenze con questa maglia - ha affermato - è una enorme soddisfazione aver festeggiato questo risultato in Serie A, allo Stadio Olimpico. Queste 250 partite sono per me il simbolo di un percorso che ci ha portato dai campi della Serie D alla massima categoria, con tanto lavoro, un passo alla volta. La nostra storia, è incredibile: il nostro attuale Direttore Sportivo Mattia Collauto, già all’epoca colonna portante della squadra, è stato mio compagno di spogliatoio. Dietro a questi numeri e a questi aneddoti ci sono anche anni di sofferenza e di sacrificio: il progetto è stato costruito passo dopo passo, e nei momenti più difficili è stato doloroso vedere una città come Venezia non rappresentata a livelli più alti del calcio italiano. Ho avuto qualche problema fisico in questa stagione, che non mi ha consentito di essere in campo sempre visto che i tempi di recupero si allungano con il passare degli anni. Adesso sto abbastanza bene sarò disponibile da qui fino alla fine della stagione di modo da essere sempre pronto quando il mister avrà bisogno di me. Quando arriverà il mio turno metterò a disposizione tutta la mia esperienza da veterano, utile ai più giovani nei momenti più delicati di una partita. Tutti quanti, compresi gli acquisti più recenti e i più giovani, tengono alla salvezza allo stesso modo. Abbiamo tutti dentro lo stesso spirito, l’importanza di queste ultime dieci partite è evidente a ciascuno di noi".