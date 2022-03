Zanetti, mani addosso a Henry: la frase shock urlata in diretta tv

Finale incandescente a Venezia, con i padroni di casa che rimediano due gol dalla Sampdoria e chiudono il match in inferiorità numerica. Tutta colpa dell'espulsione rimediata da Thomas Henry nel finale per proteste che ha mandato su tutte le furie anche Paolo Zanetti, alla quarta sconfitta di fila. Il tecnico lagunare non è riuscito a trattenere tutta la sua rabbia e al momento dell'uscita dal campo del 27enne francese si è sfogato davanti alle telecamere che hanno ripreso l'accaduto. Succede tutto all'86', quando Orsato sventola il rosso davanti a Henry. Uscendo dal campo nervosissimo, l'attaccante continua a polemizzare con la panchina avversaria, così interviene il suo allenatore che lo apostrofa con una frase furiosa. "Ti devi stare zitto", lo si sente urlare utilizzando anche espressioni volgari e scuotendo con forza il giovane centravanti.