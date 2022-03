Venezia, Zanetti furioso: "Contro la Sampdoria prestazione scadente"

VENEZIA - Una sconfitta che fa male, un ko in uno scontro diretto che non ci voleva. E' amareggiato e deluso Paolo Zanetti, tecnico del Venezia al termine del match casalingo contro la Sampdoria. Questo il suo commento ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo offerto una prestazione scadente, le contestazioni dei tifosi sono giusti. In serie A non si possono regalare certi gol, poi diventa una salita dura da recuperare. Siamo in uno stato mentale molto particolare, purtroppo abbiamo la capacità di distruggere in un attimo tutto ciò che prepariamo. Questi errori si pagano a caro prezzo: è evidente che al momento non stiamo dimostrando di essere una squadra che merita di restare in questa categoria. Le responsabilità sono mie. Adesso dobbiamo preparare un’altra impresa, un’impresa piena di difficoltà ed ostacoli. Dopo trequarti di campionato i valori devono uscire”.