Venezia, Zanetti: "La Fiorentina è al livello delle big"

VENEZIA -“È un momento difficile, ma dobbiamo guardare ai nostri sbagli e cercare di migliorarci. Dall’altra parte come tecnico devo anche guardare alle prestazioni, e devo dire che nelle ultime due gare la squadra non meritava affatto la sconfitta, né di raccogliere zero punti". Il tecnico del Venezia , Paolo Zanetti , ha presentato in conferenza stampa la sfida del Franchi contro la Fiorentina : "Forse anche se ne avessimo conquistati due alla luce delle prestazioni ci saremmo dispiaciuti, ma col senno di poi anche quelli ci avrebbero fatto ovviamente comodo. Proprio l’approccio che abbiamo avuto deve darci fiducia e farci guardare avanti, perché la nostra è una condizione difficile, ma decisamente non senza speranza".

Ci davano per retrocessi a gennaio

"Mancano sette partite, saranno sette finali in cui dovremo fare punti indipendentemente dall’avversario che ci troveremo davanti, consci che ognuno di essi sarà ostico, perché la Serie A è questa, un campionato con un livello altissimo - ha dichiarato Zanetti, che aggiunge - È vero che la strada per uscire da questa situazione è il lavoro, però io posso assicurarvi che questi ragazzi in allenamento danno il massimo e mi fanno vedere cose egregie, il punto della questione è riuscire a traslare ciò che facciamo durante la settimana quando scendiamo in campo la domenica. Questo discorso peraltro vale non solo per ciò che concerne l’evitare gli errori, ma anche per ciò che riguarda gli aspetti positivi, come può essere per esemplificare il coraggio nelle giocate e nelle conclusioni verso la porta, perché il talento in questa squadra è molto, ma bisogna tirarlo fuori durante i match". "Il fatto che ci troviamo ancora a giocarci la salvezza a sette partite dalla fine - commenta Zanetti - non è una cosa da dare per scontata, molti infatti ci davano per retrocessi già a gennaio, invece siamo ancora qui a lottare per riuscire a conquistare la permanenza in Serie A e a cercare di dar seguito a questo splendido progetto del Presidente e della società”.

Fiorentina al livello delle grandi squadre

"La Fiorentina di questo momento è formidabile, è al livello dalle grandi squadre, allenata ottimamente, e con in rosa giocatori importanti. Durante il mercato - osserva Zanetti - si è peraltro rinforzata con l’acquisto di elementi congeniali al gioco di Italiano, per cui non mi stupisce affatto che sia in corsa per l’Europa. Banale dirlo, ma contro una squadra del genere per riuscire a farcela bisognerà dare il massimo, ed anzi qualcosa in più. Questo non vuol dire che partiamo già sconfitti, perché i presupposti erano gli stessi anche all’andata, dove siamo però poi riusciti a non concedere nulla ed a costruire un gol splendidamente orchestrato. In campo andrà un Venezia affamato e in cerca di punti salvezza, e questo è un punto a nostro favore. Oltre a Lezzerini, Romero, Ebuehi e Ampadu, anche Vacca, Modolo e Sigurdsson sono out, Aramu e Haps li abbiamo recuperati oggi da un problema muscolare, c'è da capire se ce la fanno", ha dichiarato.