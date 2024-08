Il Venezia torna a casa: ottenuta l'agibilità per il Penzo

Buone notizie in casa Venezia: è stata ottenuta l'agibilità dello stadio Pier Luigi Penzo. L'impianto di casa dei veneti sarà utilizzabile per questa stagione di Serie A e la squadra di Di Francesco potrà giocare davanti ai propri tifosi per la prima gara casalinga contro il Torino. Se il Venezia non avesse ottenuto l'agibilità, la sfida si sarebbe giocato a Monza.