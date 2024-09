Antonelli su Vanoli: "Perché non pensa al Torino e parla del Venezia?"

In conferenza stampa, il direttore sportivo del Venezia , Filippo Antonelli , non ha usato giri di parole per parlare del ritorno in laguna da avversario di Paolo Vanoli dopo una separazione accompagnata da qualche polemica: "Ci siamo salutati. Alcune cose che ho letto e ascoltato sinceramente non le ho capite. Non ho capito perché Vanoli continui a parlare del Venezia. Una squadra che gli ha voluto bene e gli ha dato tanto. Lo ringraziamo, Vanoli, per averci portato in Serie A . Rimango però stupito che parli ancora del Venezia e non pensi al Torino che è la sua squadra attuale".

Antonelli e il rapporto con Vanoli

Nella scorsa stagione è stato superato un momento critico e il Venezia è volato in A: "Come lui ha pensato al campo io ho pensato a sostenerlo, il rapporto è sempre andato bene, non ho avuto mai una situazione di conflitto con lui. Perché poi è andato via? Non so rispondere, sta a lui dirlo. Non riesco a dare importanza alla cosa, è stata una sua scelta e basta".

Antonelli sulla vendita di Tessman e l'arrivo di Nicolussi Caviglia

Antonelli ha fatto anche il punto su alcune operazioni di mercato: "Ci tengo a dire che la vendita di Tessmann (al Lione), che può essere sembrata difficile e che abbia fatto perdere tempo, è coinciso con l'aver centrato l'obiettivo di una buona vendita. Nicolussi Caviglia è stato subito individuato come sostituto. L’acquisto dalla Juventus è stato pensato con una formula per la quale possa essere considerato un nostro giocatore. Il riscatto non cambia in base alla categoria".