Furia Di Francesco in diretta: "Meritavamo di vincere noi, poi la Roma..."

Eusebio Di Francesco non ci sta. Quando arriva ai microfoni dopo la sconfitta con la Roma e sente che il Venezia avrebbe meritato il pareggio non le manda a dire: "Non sono assolutamente d'accordo, se non ci facciamo gol da soli non la perdiamo mai. Abbiamo una squadra che ha messo in lunga difficoltà la Roma ma quante occasioni abbiamo avuto? La colpa è stata solo nostra, avremmo meritato molto di più poi ognuno può pensare quello che vuole" Forse meritavamo di vincere? Toglierei il forse, se siete obiettivi".