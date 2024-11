Venezia ko, Di Francesco sbotta in diretta tv: "Mi fa incaz..."

"Faccio veramente fatica stasera a passare per stupido", parola di Eusebio Di Francesco , apparso deluso e contrariato nel dopo gara di Venezia-Lecce . Una sconfitta pesante in uno scontro diretto molto importante in chiave salvezza. Tante occasioni sprecate dagli arancioneroverdi, che continuano a produrre gioco senza riuscire a muovere la classifica.

Di Francesco: "Faccio fatica a commentare questa partita"

Questa l'analisi di Eusebio Di Francesco al termine di Venezia-Lecce: "Oggi faccio veramente fatica a parlare e a commentare questa partita, - ha ammesso il tecnico dei lagunari, senza nascondere la sua amarezza - perché la squadra non avrebbe assolutamente meritato di perdere e di non uscire con un risultato positivo. Abbiamo creato tantissime occasioni, producendo gioco e costringendoli ad una partita prettamente difensiva, prima di pagare questa ripartenza al 70'. Ma per 70 minuti non abbiamo concesso nemmeno un tiro in porta al Lecce... Faccio veramente fatica stasera a passare per stupido, a passare per quello che non ha preparato bene la partita, perché i ragazzi l'hanno interpretata veramente bene. Poi è chiaro che c'è il risultato e c'è il fatto che è già capitato altre volte, quindi è responsabilità nostra e dobbiamo fare tutti mea culpa. Ma perdere così mi fa veramente incazzare".