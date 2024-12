Napoli-Venezia, Stankovic e il retroscena sul rigore di Lukaku: "Ecco perché l'ho parato"

Stankovic: "Lukaku restava con me ad allenarsi"

Stankovic ha rivelato un retroscena sul penalty. Queste le sue parole a Dazn: "Le ho prese quasi tutte. Perderla così fa male. La seconda parata su Lukaku è stata la più difficile, sono rimasto fermo fino alla fine, la palla è partita veloce e ho reagito. Il palo mi ha aiutato. All'Inter ero il quarto portiere e Lukaku restava con me ad allenarsi. Non ho studiato niente, sono andato a sensazione. Avevo la sensazione che non si sarebbe fermato, conoscendomi. Ho battezzato un angolo e sono andato forte".