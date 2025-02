Furia Di Francesco, la frase sui “rigorini” dopo il ko del Venezia contro la Roma

VENEZIA - Mastica amaro Eusebio Di Francesco dopo il ko di misura (0-1) incassato tra le mura amiche del Penzo contro la Roma nel match valido per la 24ª giornata di Serie A, in cui i giallorossi di Claudio Ranieri si sono imposti dal dischetto con Dybala . E proprio il rigore concesso nella ripresa ai giallorossi (per un fallo di Mercandalli su Angelino è al centro dello sfogo del tecnico dei lagunari .

Venezia-Roma 0-1: cronaca, statistiche e tabellino

Lo sfogo di Di Francesco dopo il ko del suo Venezia con la Roma

"Il calcio di rigore per la Roma è uno dei rigorini che vengono assegnati adesso - ha detto Di Francesco ai microfoni di Dazn dopo la partita - ma ce ne poteva essere uno anche per noi. E su certi falli non sopporto il fatto che venga fischiata punizione contro l'attaccante per aver sfiorato il difensore che cerca di fare fallo. È un calcio che va indietro invece di andare avanti". Di Francesco applaude comunque i suoi, ai quali chiede però qualcosa in più: "Abbiamo avuto un'ottima gestione della palla, sia dal basso che nel mezzo, abbiamo creato situazioni di pericolo ma negli ultimi venti metri dobbiamo crescere in qualità e nelle scelte finali, i particolari fanno la differenza - ha aggiunto l'ex allenatore giallorosso -. La Roma ha vinto nei dettagli, nonostante una nostra gestione superiore della palla". Così invece sul possibile arrivo al Venezia di Ben Yedder, presente in tribuna al Penzo: "Ne dovete parlare con la società , non è un calciatore del Venezia, ma lo stanno valutando. Non ho né il portafoglio né la possibilità di scegliere, posso dare solamente un giudizio tecnico sui calciatore".