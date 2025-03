Venezia, Vitale e Francia nuovi dirigenti: ecco i ruoli

VENEZIA - Il Venezia rafforza il management con le nomine di Tancredi Vitale nel ruolo di managing director e di Giorgio Francia come finance director and general manager corporate."L'ingresso di queste nuove figure di alto profilo, con una lunga esperienza nel mondo dello sport a livello internazionale e nella gestione di brand globali, mira a potenziare la struttura organizzativa della società e ad accelerare il percorso di crescita avviato dalla proprietà - sottolinea una nota -. Il comitato operativo della proprietà conferma dunque il proprio impegno con la creazione di un team dirigenziale italiano dalla forte leadership, composto da manager con esperienza in ambito sportivo, commerciale e finanziario. L'obiettivo è quello di consolidare il Venezia come club in grado di competere con stabilità nella Serie A italiana".