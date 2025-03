Radu migliore di Venezia-Napoli, l'Inter e lo scudetto regalato al Milan: "Solo mia madre sa..."

VENEZIA - È Ionut Radu l' Mvp di Venezia-Napoli . Primo meritatissimo per il portiere rumeno degli arancioneroverdi, protagonista del pareggio tra la squadra di Di Francesco e il Napoli che non è riuscito a superare il muro eretto dal 27enne di Bucarest, autore di diverse parate fondamentali e salva risultato .

Venezia, Radu: "Solo io e mia madre sappiamo quanto ho sofferto"

Al termine della partita contro gli azzurri di Conte, Radu si è espresso così ai microfoni di Dazn: "Sono contento del nostro spirito, speriamo di andare avanti su questa strada. Quando ci sono buoni risultati portano anche buone prestazioni e la fame che serve, ci manca la vittoria che presto arriverà", ha sottolineato l'estremo difensore rumeno. "Se per me la partita di oggi è una rivincita? Ho la pelle d'oca, perché solo io e mia madre sappiamo quanto ho sofferto. Dobbiamo restare umili, io sono qua e non mollo": Il chiaro riferimento di Radu è l'errore macroscopico in Bologna-Inter del 27 aprile 2022 che spianò la strada al gol rossoblù di Sansone e al contempo costò lo scudetto ai nerazzurri di Inzaghi.