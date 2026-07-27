Dove vedere Galatasaray-Venezia in tv? Dazn o Sky, orario

Prosegue la preparazione estiva di Galatasaray e Venezia , pronte a misurarsi in un'amichevole internazionale che rappresenta un test significativo per entrambe. La sfida offrirà l'occasione di verificare la condizione della squadre, provare nuove soluzioni tattiche e mettere minuti nelle gambe in vista dell'inizio della stagione ufficiale. Un confronto di livello che permetterà anche di valutare i progressi del lavoro svolto nelle ultime settimane.

Dove vedere Galatasaray-Venezia in diretta tv

Galatasaray-Venezia sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Galatasaray-Venezia, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.