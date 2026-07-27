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Dove vedere Galatasaray-Venezia in tv? Dazn o Sky, orario

Tutto quello che c'è da sapere sull'amichevole della squadra di Giovanni Stroppa: le probabili formazioni
TagsGalatasarayVenezia
Venezia

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Tutte le notizie sulla squadra

Prosegue la preparazione estiva di Galatasaray e Venezia, pronte a misurarsi in un'amichevole internazionale che rappresenta un test significativo per entrambe. La sfida offrirà l'occasione di verificare la condizione della squadre, provare nuove soluzioni tattiche e mettere minuti nelle gambe in vista dell'inizio della stagione ufficiale. Un confronto di livello che permetterà anche di valutare i progressi del lavoro svolto nelle ultime settimane.

Galatasaray-Venezia, l'orario

L'amichevole tra Galatasaray e Venezia andrà in scena oggi, lunedì 27 luglio, alle ore 20 all'Hofmann Personal Stadion di Linz, in Austria.

Dove vedere Galatasaray-Venezia in diretta tv

Galatasaray-Venezia sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. 

 

Galatasaray-Venezia, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Venezia

Le probabili formazioni

GALATASARAY (4-2-3-1): Yilmaz; Bulbul, Unyay, Aydin, Singo; Gundogan, Nhaga; Guner, Torreira, Sallai; Osimhen. All. Buruk.

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Bella-Kotchap, Sidibé; Compagnon, Helgason, Dagasso, Basic, Farji; Rrahmani, Casas. All. Stroppa.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Venezia

Prosegue la preparazione estiva di Galatasaray e Venezia, pronte a misurarsi in un'amichevole internazionale che rappresenta un test significativo per entrambe. La sfida offrirà l'occasione di verificare la condizione della squadre, provare nuove soluzioni tattiche e mettere minuti nelle gambe in vista dell'inizio della stagione ufficiale. Un confronto di livello che permetterà anche di valutare i progressi del lavoro svolto nelle ultime settimane.

Galatasaray-Venezia, l'orario

L'amichevole tra Galatasaray e Venezia andrà in scena oggi, lunedì 27 luglio, alle ore 20 all'Hofmann Personal Stadion di Linz, in Austria.

Dove vedere Galatasaray-Venezia in diretta tv

Galatasaray-Venezia sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. 

 

Galatasaray-Venezia, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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