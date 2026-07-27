Galatasaray-Venezia diretta: segui l'amichevole della squadra di Stroppa LIVE

Si gioca oggi Galatasaray-Venezia , prima amichevole internazionale della preseason degli arancioneroverdi, neopromossi in Serie A. Test importante per la squadra allenata da Giovanni Stroppa , protagonista nella cornice dell'Hofmann Personal Stadion di Linz (Austria). I turchi, dal canto loro, sono reduci dal successo per 5-1 con l’Ümraniyespor e dal ko incassato contro il Monza lo scorso 24 luglio (2-0). Segui la partita in diretta su CorrieredelloSport.it , con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

21:00

Sta per iniziare il secondo tempo

Galatasaray e Venezia stanno per rientrare in campo. Tutto pronto per l'inizio del secondo tempo.

20:48

Fine primo tempo, Galatasaray e Venezia pari all'intervallo

Galatasaray-Venezia, fine primo tempo: pari a reti inviolate all'intervallo.

20:46

45' - Galatasaray-Venezia, un minuto di recupero

Concesso un minuto di recupero. Galatasaray-Venezia 0-0.

20:41

40' - Stankovic salva su Sallai

40' - Kike Perez ha largento vivo addosso, sul ribaltamento di fronte ci prova Sallai: Stankovic alza in calcio d'angolo.

20:39

38' - Rrahmani pericoloso

Gran bella partita, gran bel Venezia. Hainaut crossa di prima, Rrahmani incorna: palla di poco alta sulla traversa da posizione favorevolissima.

20:37

36' - Stankovic salva ancora il Venezia

Altra gran parata di Stankovic su colpo di testa nel mucchio colpo di testa di Bardakci.

20:36

35' - Gran parata di Stankovic su Osimhen

Flipper impazzito, Osimhen piazza sul secondo palo: riflesso splendido di Stankovic, che salva il Venezia. Calcio d'angolo per il Gala.

20:35

34' - Galatasaray-Venezia, Okoro scipua

Okoro fallisce un calcio di rigore in movimento, su tocco all'indietro di Hainaut, calciando addosso a Arda Ünyay.

20:33

32' - Sagrado per Correia

Cambio Venezia: Sagrado per Correia. Da verificare le condizioni di Correia.

20:31

30' - Ci prova ancora Dagasso

Con personalità Dagasso: al tiro non appena ne ha l'opportunità. L'ex Pescara è sfortunato nell'ultima conclusione: centra il compagno di squadra Rrahmani, difensore aggiunto, nella circostanza, per il Galatasaray.

20:24

23' - Molto bene il Venezia

Il Venezia sta facendo un figurone. Correia e Franjic dialogano alla grande: tocco porto per Rrahmani, che prova a piazzare col piattone. Palla sul fondo.

20:21

20' - Yilmaz allontana una punizione calciata di Dagasso

Okoro conquista una punizione, Dagasso la calcia e mette in mezzo, Yilmaz allontana coi pugni.

20:16

15' - Ci prova Dagasso

Dagasso ha spazio e non ci pensa su due volte: tiro di sinistro dai venticinque metri, respinge Yilmaz.

20:09

8' - Galatasaray-Venezia, Kike Perez ancora pericoloso

Okoro per Correia, che mette al centro per Kike Perez: tiro botta sicura, ma non inquadra lo specchio della porta.

20:08

7' - Bella Kotchap chiude su Osimhen

Akgun attaca, palla al piede, lo spazio alle spalle di Hainaut. Passaggio per Osimhen: Bella Kotchap lo legge con anticipo e interviene.

20:06

5' - Venezia due volte al tiro

Prima Kike Perez, servito da Hainaut, poi Basic: due volte al tiro il Venezia, che testa i riflessi di Yilmaz.

20:04

3' - Osimhen lanciato a rete

Osimhen si invola verso la porta di Stankovic, ma manca il controllo del pallone permettendo l'intervento del portiere del Venezia.

20:02

1' - Partiti! Via a Galatasaray-Venezia

Calcio d'inizio, via a Galatasaray-Venezia.

20:00

Galatasaray-Venezia, ci siamo! Tutto pronto per il calcio d'inizio

Squadre in campo. Tutto pronto per il calcio d'inizio di Galtasaray-Venezia.

19:47

Gli uomini a disposizione di Stroppa

In panchina, per il Venezia, ci saranno Gomes Furtado, Sagrado, Sidibe, Venturi, Fanne, Farji, Helgason, Lella, Panada, Casas, Lauberbach e Yeboah, oltre ai due portieri Grandi e Pozzi.

19:40

Venezia, in campo anche il neo acquisto Rrahmani

Grande curiosità accompagna l'acquisto di Albion Rrahmani, attaccante kosovaro oggi schierato dal primo minuto da Giovanni Stroppa. LEGGI LE SUE PRIME PAROLE IN MAGLIA VENEZIA

19:34

Le scelte ufficiali di Buruk e Stroppa

Ecco le formazioni ufficiali di Galatasaray-Venezia:

GALATASARAY (4-2-3-1): Yilmaz; Ayhan, Arda Ünyay, Bardakci, Karataş; Gündoğan, Torreira; Sallai, Yunus Akgün, Eren Elmali; Osimhen. Allenatore: Buruk.

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Bella-Kotchap, Franjic; Correia, Dagasso, Basic, Kike Perez, Hainaut; Rrahmani, Okoro. Allenatore: Stroppa.

19:30

Galatasaray-Venezia, prima amichevole internazionale della preseason per la squadra di Stroppa

Tutto pronto per il prestigioso test match che attende il Venezia di Giovanni Stroppa, oggi impegnato contro i turchi del Galatasaray. Fischio d'inizio previsto per le ore 20 a Linz.

Hofmann Personal Stadion - Linz