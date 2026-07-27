Galatasaray-Venezia diretta: segui l'amichevole della squadra di Stroppa LIVE
Si gioca oggi Galatasaray-Venezia, prima amichevole internazionale della preseason degli arancioneroverdi, neopromossi in Serie A. Test importante per la squadra allenata da Giovanni Stroppa, protagonista nella cornice dell'Hofmann Personal Stadion di Linz (Austria). I turchi, dal canto loro, sono reduci dal successo per 5-1 con l’Ümraniyespor e dal ko incassato contro il Monza lo scorso 24 luglio (2-0). Segui la partita in diretta su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
21:05
Girandola di sostituzioni
Si riparte con la classica girandola di sostituzioni.
21:00
Sta per iniziare il secondo tempo
Galatasaray e Venezia stanno per rientrare in campo. Tutto pronto per l'inizio del secondo tempo.
20:48
Fine primo tempo, Galatasaray e Venezia pari all'intervallo
Galatasaray-Venezia, fine primo tempo: pari a reti inviolate all'intervallo.
20:46
45' - Galatasaray-Venezia, un minuto di recupero
Concesso un minuto di recupero. Galatasaray-Venezia 0-0.
20:41
40' - Stankovic salva su Sallai
40' - Kike Perez ha largento vivo addosso, sul ribaltamento di fronte ci prova Sallai: Stankovic alza in calcio d'angolo.
20:39
38' - Rrahmani pericoloso
Gran bella partita, gran bel Venezia. Hainaut crossa di prima, Rrahmani incorna: palla di poco alta sulla traversa da posizione favorevolissima.
20:37
36' - Stankovic salva ancora il Venezia
Altra gran parata di Stankovic su colpo di testa nel mucchio colpo di testa di Bardakci.
20:36
35' - Gran parata di Stankovic su Osimhen
Flipper impazzito, Osimhen piazza sul secondo palo: riflesso splendido di Stankovic, che salva il Venezia. Calcio d'angolo per il Gala.
20:35
34' - Galatasaray-Venezia, Okoro scipua
Okoro fallisce un calcio di rigore in movimento, su tocco all'indietro di Hainaut, calciando addosso a Arda Ünyay.
20:33
32' - Sagrado per Correia
Cambio Venezia: Sagrado per Correia. Da verificare le condizioni di Correia.
20:31
30' - Ci prova ancora Dagasso
Con personalità Dagasso: al tiro non appena ne ha l'opportunità. L'ex Pescara è sfortunato nell'ultima conclusione: centra il compagno di squadra Rrahmani, difensore aggiunto, nella circostanza, per il Galatasaray.
20:24
23' - Molto bene il Venezia
Il Venezia sta facendo un figurone. Correia e Franjic dialogano alla grande: tocco porto per Rrahmani, che prova a piazzare col piattone. Palla sul fondo.
20:21
20' - Yilmaz allontana una punizione calciata di Dagasso
Okoro conquista una punizione, Dagasso la calcia e mette in mezzo, Yilmaz allontana coi pugni.
20:16
15' - Ci prova Dagasso
Dagasso ha spazio e non ci pensa su due volte: tiro di sinistro dai venticinque metri, respinge Yilmaz.
20:09
8' - Galatasaray-Venezia, Kike Perez ancora pericoloso
Okoro per Correia, che mette al centro per Kike Perez: tiro botta sicura, ma non inquadra lo specchio della porta.
20:08
7' - Bella Kotchap chiude su Osimhen
Akgun attaca, palla al piede, lo spazio alle spalle di Hainaut. Passaggio per Osimhen: Bella Kotchap lo legge con anticipo e interviene.
20:06
5' - Venezia due volte al tiro
Prima Kike Perez, servito da Hainaut, poi Basic: due volte al tiro il Venezia, che testa i riflessi di Yilmaz.
20:04
3' - Osimhen lanciato a rete
Osimhen si invola verso la porta di Stankovic, ma manca il controllo del pallone permettendo l'intervento del portiere del Venezia.
20:02
1' - Partiti! Via a Galatasaray-Venezia
Calcio d'inizio, via a Galatasaray-Venezia.
20:00
Galatasaray-Venezia, ci siamo! Tutto pronto per il calcio d'inizio
Squadre in campo. Tutto pronto per il calcio d'inizio di Galtasaray-Venezia.
19:47
Gli uomini a disposizione di Stroppa
In panchina, per il Venezia, ci saranno Gomes Furtado, Sagrado, Sidibe, Venturi, Fanne, Farji, Helgason, Lella, Panada, Casas, Lauberbach e Yeboah, oltre ai due portieri Grandi e Pozzi.
19:40
Venezia, in campo anche il neo acquisto Rrahmani
Grande curiosità accompagna l'acquisto di Albion Rrahmani, attaccante kosovaro oggi schierato dal primo minuto da Giovanni Stroppa. LEGGI LE SUE PRIME PAROLE IN MAGLIA VENEZIA
19:34
Le scelte ufficiali di Buruk e Stroppa
Ecco le formazioni ufficiali di Galatasaray-Venezia:
GALATASARAY (4-2-3-1): Yilmaz; Ayhan, Arda Ünyay, Bardakci, Karataş; Gündoğan, Torreira; Sallai, Yunus Akgün, Eren Elmali; Osimhen. Allenatore: Buruk.
VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Bella-Kotchap, Franjic; Correia, Dagasso, Basic, Kike Perez, Hainaut; Rrahmani, Okoro. Allenatore: Stroppa.
19:30
Galatasaray-Venezia, prima amichevole internazionale della preseason per la squadra di Stroppa
Tutto pronto per il prestigioso test match che attende il Venezia di Giovanni Stroppa, oggi impegnato contro i turchi del Galatasaray. Fischio d'inizio previsto per le ore 20 a Linz.