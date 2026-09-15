Busio ko, l'esito degli esami strumentali: si teme un lungo stop

Il centrocampista del Venezia rischia di rimanere ai box per più di un mese: Stroppa spera di recuperarlo prima della sosta di novembre
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2 min

Pubblicato il 15.09.2026, 19:09

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Il Venezia perde Gianluca Busio. Il centrocampista italo-statunitense, sostituito per infortunio durante la sfida con la Fiorentina, è stato costretto a fermarsi per un serio problema muscolare alla coscia destra. Gli esami strumentali di rito hanno restituito un esito non certo confortante per Giovanni Stroppa. Difficile stabilire oggi i tempi di recupero, ma il classe 2002 rischia di rimanere ai box per più di un mese. Salterà, dunque, il prossimo confronto con la Lazio e poi si concentrerà sull'iter riabilitativo nel corso della lunga sosta dedicata alle nazionali.

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Infortunio Busio, il report medico ufficiale del Venezia 

Qui di seguito il report medico del Venezia, apparso sui canali ufficiali del club: "Gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto Gianluca Busio, in seguito all’infortunio riportato durante la gara Venezia-Fiorentina dell’11 settembre, - si legge - hanno evidenziato una distrazione intratendinea del bicipite femorale destro. Il calciatore ha già iniziato il percorso riabilitativo e le sue condizioni saranno monitorate dallo staff medico del Club".

 

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