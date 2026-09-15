Busio ko, l'esito degli esami strumentali: si teme un lungo stop

Il Venezia perde Gianluca Busio . Il centrocampista italo-statunitense, sostituito per infortunio durante la sfida con la Fiorentina , è stato costretto a fermarsi per un serio problema muscolare alla coscia destra. Gli esami strumentali di rito hanno restituito un esito non certo confortante per Giovanni Stroppa . Difficile stabilire oggi i tempi di recupero , ma il classe 2002 rischia di rimanere ai box per più di un mese. Salterà, dunque, il prossimo confronto con la Lazio e poi si concentrerà sull'iter riabilitativo nel corso della lunga sosta dedicata alle nazionali.

Infortunio Busio, il report medico ufficiale del Venezia

Qui di seguito il report medico del Venezia, apparso sui canali ufficiali del club: "Gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto Gianluca Busio, in seguito all’infortunio riportato durante la gara Venezia-Fiorentina dell’11 settembre, - si legge - hanno evidenziato una distrazione intratendinea del bicipite femorale destro. Il calciatore ha già iniziato il percorso riabilitativo e le sue condizioni saranno monitorate dallo staff medico del Club".