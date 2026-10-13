Il Venezia esonera Stroppa dopo il ko con l'Atalanta: i possibili sostituti
Giovanni Stroppa non è più l'allenatore del Venezia. Il tecnico arancioneroverde è stato sollevato dall'incarico dal club lagunare, all'indomani della sesta sconfitta consecutiva in campionato, maturata a Bergamo contro l'Atalanta di Maurizio Sarri. Veneti ancora a secco di punti in Serie A. Ora è caccia al sostituto, con più di un nome sul tavolo.
Venezia, Stroppa esonerato: la decisione del club dopo il ko con l'Atalanta
Giovanni Stroppa non sarà in panchina in occasione del prossimo impegno del Venezia, che sabato ospiterà il Napoli di Massimiliano Allegri al "Penzo" alle ore 15. Esonerato l'artefice della promozione in Serie A degli arancioneroverdi, che in questo avvio di stagione non è riuscito a muovere la classifica. Ieri sera, a margine del risultato della "New Balance Arena", non si era detto particolarmente preoccupato: "La squadra è competitiva e dà risposte ogni giorno, non mi capacito di come possano esserci errori così gratuiti - aveva sottolineato ai canali ufficiali del club -. La squadra è viva, sta recuperando giocatori importanti, si allena alla grande, dispiace per il risultato, ma sono convinto che possa rispondere nell’immediato futuro nel modo giusto. Avere così tanti tifosi al seguito in un giorno feriale è un aspetto straordinario, a fine partita siamo andati a prenderci i fischi come è giusto che sia, soprattutto per l’approccio alla partita che abbiamo avuto. Vado avanti per la mia strada a testa bassa, convinto che il lavoro quotidiano pagherà". Un lavoro, però, che porterà avanti il suo sostituto, a partire dalla giornata odierna.
Il Venezia saluta Stroppa: il comunicato ufficiale del club
Intorno alle ore 11 di oggi, martedì 13 ottobre, il Venezia ha ufficialmente esonerato Giovanni Stroppa, ringraziato e salutato così dal club lagunare: "Il Venezia FC - si legge nella nota ufficiale - comunica di aver sollevato Giovanni Stroppa dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Sotto la sua guida tecnica, il Club ha conquistando la promozione in Serie A nella stagione 2025/26, raggiunta al termine di un campionato di Serie BKT vissuto da protagonista. Il club arancioneroverde desidera ringraziare Giovanni Stroppa e il suo staff per il lavoro svolto, la professionalità, la dedizione e l’impegno dimostrati nel corso della loro esperienza in arancioneroverde".
I possibili sostituti di Stroppa: contattato anche Paolo Zanetti
Zero punti in sei partite per Stroppa, che paga a caro prezzo il disastroso inizio di stagione, almeno sotto il profilo dei punti (non) conquistati. Classifica che resta corta, ma la società ha scelto di correre subito ai ripari, pur avendo confermato l'ex Monza durante la lunga sosta dedicata alle nazionali. Adesso il cambio di guida tecnica. Tra i possibili sostituti c'è anche Paolo Zanetti, contattato dalla dirigenza lagunare: per lui si tratterebbe di un ritorno, dopo aver allenato il Venezia tra il 2020 e il 2022. Fra le alternative figura Davide Nicola, esperto di salvezze, come testimoniano le avventure al timone di Crotone e Salernitana.
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