Il Venezia esonera Stroppa dopo il ko con l'Atalanta: i possibili sostituti

Venezia, Stroppa esonerato: la decisione del club dopo il ko con l'Atalanta

Giovanni Stroppa non sarà in panchina in occasione del prossimo impegno del Venezia, che sabato ospiterà il Napoli di Massimiliano Allegri al "Penzo" alle ore 15. Esonerato l'artefice della promozione in Serie A degli arancioneroverdi, che in questo avvio di stagione non è riuscito a muovere la classifica. Ieri sera, a margine del risultato della "New Balance Arena", non si era detto particolarmente preoccupato: "La squadra è competitiva e dà risposte ogni giorno, non mi capacito di come possano esserci errori così gratuiti - aveva sottolineato ai canali ufficiali del club -. La squadra è viva, sta recuperando giocatori importanti, si allena alla grande, dispiace per il risultato, ma sono convinto che possa rispondere nell’immediato futuro nel modo giusto. Avere così tanti tifosi al seguito in un giorno feriale è un aspetto straordinario, a fine partita siamo andati a prenderci i fischi come è giusto che sia, soprattutto per l’approccio alla partita che abbiamo avuto. Vado avanti per la mia strada a testa bassa, convinto che il lavoro quotidiano pagherà". Un lavoro, però, che porterà avanti il suo sostituto, a partire dalla giornata odierna.