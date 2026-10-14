Nicola è il nuovo allenatore del Venezia: è ufficiale

Davide Nicola è il nuovo allenatore del Venezia . Le sei sconfitte nelle prime sei partite di Serie A avevano infatti convinto il Venezia a esonerare Giovanni Stroppa . Al suo posto è arrivato quindi un esperto in salvezze: la sua ultima esperienza sulla panchina della Cremonese, fino al marzo del 2026.

Le prime dichiarazioni di Nicola da allenatore del Venezia

Queste le prime dichiarazioni ufficiali di Nicola ai microfoni del club: “Ho scelto il Venezia perché in questa società vedo una visione a lungo termine, grande voglia di costruire e delle prospettive di crescita importanti. Poi la presenza del direttore Antonelli, che già conoscevo, ha rivestito un ruolo decisivo nella scelta perché mi ha fatto sentire voluto. Ho visto la squadra giocare in queste prime partite e nei giocatori ho visto una chimica positiva. Da parte mia c’è un entusiasmo e una fame pazzesca, ho un desiderio incredibile di rimettere piede in campo e di centrare l’obiettivo della salvezza. Nel mio lavoro l’aspetto che più sento importante è la capacità di regalare emozioni e scrivere delle pagine di storia che rimangano nel tempo. Questo deve essere il nostro obiettivo e dobbiamo farlo insieme alla nostra gente”.