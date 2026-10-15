Venezia, ufficiale il rinnovo di Yeboah fino al 2030: i dettagli
John Yeboah continuerà a vestire la maglia del Venezia. La società arancioneroverde ha formalizzato il prolungamento di contratto del fantasista classe 2000, che finora ha collezionato un totale di 76 presenze con la maglia dei lagunari. Nuovo accordo fino al 2030, con opzione di rinnovo in favore del club veneto per un'ulteriore stagione.
Venezia, ufficiale il rinnovo di Yeboah fino al 2030
"Il Venezia FC - si legge nella nota diffusa sui canali ufficiali della società - comunica di aver raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto dell’attaccante John Yeboah, che continuerà a vestire la maglia arancioneroverde fino al 30 giugno 2030, con opzione di rinnovo in favore del Club per un’ulteriore stagione. Arrivato in laguna nella stagione 2024/25, Yeboah, classe 2000, ha collezionato finora 76 presenze ufficiali con il Venezia FC, realizzando 15 gol e fornendo 13 assist. Nella stagione 2025/26, il suo contributo è stato determinante nel percorso che ha portato il Venezia FC alla promozione in Serie A: tra campionato e Coppa Italia, Yeboah ha chiuso la stagione con 12 gol e 11 assist, confermandosi tra i protagonisti della squadra nel corso della stagione".
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS