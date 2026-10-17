Juan Jesus: "Il salvataggio sulla linea? Non so neanche come l'ho presa"

"Prima o poi doveva girare bene anche a noi"

Commentando l'esito della sfida con il Napoli, Juan Jesus non esita ad ammettere la componente di fortuna, ma allo stesso tempo rivendica i meriti della squadra di Nicola: "Oggi abbiamo dimostrato che prima o poi gira bene anche a noi. Nonostante le sconfitte, la squadra ha dimostrato di avere qualità. Usciamo con tre punti importantissimi contro una squadra fortissima. Ora si va avanti e si pensa alla prossima. Il mio salvataggio sulla linea? Non so neanche come l'ho presa. Su questo risultato c'è un'impronta importante di mister Nicola".