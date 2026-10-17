Nicola: "Non sono il mago delle salvezze"

Juan Jesus: "Il salvataggio sulla linea? Non so neanche come l'ho presa"

Il grande ex di Venezia-Napoli protagonista del successo dei lagunari: "Sulla vittoria l'impronta del mister Nicola"
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1 min

Pubblicato il 17.10.2026, 19:11

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Nella prima vittoria stagionale del Venezia c'è la firma proprio di un ex del Napoli, Juan Jesus, che dopo i successi all'ombra del Vesuvio, indossa oggi la fascia di capitano dei lagunari, esultando per un succeso impronosticabile alla vigilia.

"Prima o poi doveva girare bene anche a noi"

Commentando l'esito della sfida con il Napoli, Juan Jesus non esita ad ammettere la componente di fortuna, ma allo stesso tempo rivendica i meriti della squadra di Nicola: "Oggi abbiamo dimostrato che prima o poi gira bene anche a noi. Nonostante le sconfitte, la squadra ha dimostrato di avere qualità. Usciamo con tre punti importantissimi contro una squadra fortissima. Ora si va avanti e si pensa alla prossima. Il mio salvataggio sulla linea? Non so neanche come l'ho presa. Su questo risultato c'è un'impronta importante di mister Nicola".

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