Venezia FC e SUN68 annunciano una nuova partnership che vedrà il marchio italiano di abbigliamento al fianco del Club Arancioneroverde in qualità di Official Italian Casualwear Partner per le stagioni sportive 2026/2027 e 2027/2028. Una collaborazione che nasce da un legame autentico con il territorio e dall'incontro tra due realtà che condividono valori, visione e identità. Venezia, città che rappresenta un importante riferimento nell'identità del brand, diventa il punto di partenza di un progetto che unisce sport e lifestyle, celebrando l'energia della squadra, la creatività e un'idea di stile italiano contemporaneo, capace di superare i confini nazionali.

In qualità di Official Italian Casualwear Partner, SUN68 accompagnerà il Venezia FC nei momenti che precedono la sfida sul campo: quel tempo speciale in cui cresce l'attesa, si accende l'entusiasmo e l'energia della squadra incontra quella dei tifosi. Perché ogni partita inizia ben prima del fischio d'inizio, attraverso emozioni, rituali e momenti che rendono unica l'esperienza sportiva. È proprio in questa dimensione che SUN68 trova la sua naturale espressione, portando il proprio stile oltre il campo da gioco. L'iconico logo ΔX SUN68 sarà protagonista della Maglia Pre-match, indossata dai giocatori durante il riscaldamento prima delle gare di Serie A e Coppa Italia. Il brand contribuirà inoltre a dare ritmo all'atmosfera che precede la partita, personalizzando la consolle del DJ e vestendolo con i capi delle proprie collezioni. Autenticità, spirito di squadra, energia e italianità sono i valori che uniscono SUN68 e Venezia FC. Da sempre, il marchio interpreta il casualwear attraverso una raffinata semplicità, una particolare attenzione ai dettagli e uno stile distintivo che trascende le tendenze. Una filosofia che valorizza la personalità e rende speciali anche i gesti più spontanei, trovando nel Venezia FC un partner con cui condividere una visione contemporanea dello stile italiano, riconoscibile e apprezzata anche a livello internazionale.

“Siamo felici di accogliere SUN68 nella famiglia del Venezia FC”, dichiara Nicola Boscaro, Chief Revenue Officer del Venezia FC. “Condividiamo con SUN68 l'ambizione di portare un'identità italiana autentica oltre i confini nazionali. La Maglia Pre-match è un elemento sempre più importante nel racconto del Club, perché accompagna la squadra nel momento che precede la gara e parla ai nostri tifosi in Italia e nel mondo. Siamo certi che insieme a SUN68 sapremo dare vita a una collaborazione capace di unire sport e stile.”

“Da tifoso del Venezia, questa partnership ha per me un valore che va oltre l'immagine”, afferma Enrico Spinazzè, CEO di SUN68. “Ho sempre ammirato lo spirito autentico del Club, la sua capacità di unire sport e moda e di portare Venezia sui palcoscenici internazionali. Insieme vogliamo proseguire lungo il percorso che la società ha già tracciato, contribuendo al progetto con la nostra identità italiana e contemporanea. Essere presenti nei momenti che precedono la partita significa molto per noi: è il tempo dell'attesa, quello in cui ogni tifoso diventa protagonista. È proprio lì che ritroviamo la filosofia SUN68: uno stile che accompagna con naturalezza i momenti di vita vera.”