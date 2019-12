Verona, Juric: "La Roma, ha sfruttato gli episodi, noi no"

VERONA - "Mihajlovic sta dimostrando un gran coraggio, pochi lotterebbero apertamente come lui, gli mando un grande abbraccio". Questo il preambolo di Ivan Juric che, ai microfoni di Sky Sport, ha prima voluto salutare il suo amico e collega serbo. Poi l'analisi della sconfitta del suo Verona con la Roma: "Stasera abbiamo commesso qualche errore - ha spiegato il tecnico gialloblù -, anche per merito degli avversari. La partita l'abbiamo fatta bene ed è stata decisa dagli episodi: noi non li abbiamo sfruttati, loro sì. Ma non bisogna perdere di vista quello che siamo, i ragazzi hanno fatto una buonissima partita, la Roma ha grandissimi giocatori, ma penso che la nostra sia stata una prestazione notevole. Analizzando i dati corriamo tanto, ma non credo la mia maniera di giocare sia più dispendiosa delle altre, noi proviamo spesso a difendere in avanti rubando palla. Un attaccante a gennaio? Adesso pensiamo a giocare al meglio le due gare che rimangono con Atalanta e Torino, poi faremo un punto della situazione e vedremo" ha concluso Juric.

