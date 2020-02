Verona, Juric: "Abbiamo dominato. Rinnovo? Prima la salvezza"

MILANO - "Abbiamo fatto molto bene nel primo tempo e anche nel secondo, fino all'espulsione. Abbiamo dominato prendendo due pali, sicuramente il rosso ha cambiato la partita, ma devo fare i complimenti ai ragazzi per aver lottato con il cuore: alla fine è un punto guadagnato". E' soddisfatto Ivan Juric dopo il pareggio 1-1 ottenuto in casa del Milan nonostante due pali presi e metà tempo con l'uomo in meno per il rosso ad Amrabat. "Obiettivo? Sempre la salvezza, bisogna restare concentrati e affrontare le gare con l'umiltà giusta - rivela l'allenatore del Verona a Sky Sport -, cercando di fare più punti possibili, poi si vede. Rinnovo? Ho l'opzione, ma adesso non è il momento, come ho detto alla dirigenza: prima speriamo di salvarci, resto concentrato solo sull'obiettivo ma sono molto sereno, facciamo bene e mi diverto, nessuno mi disturba e voglio andare avanti così. E' la seconda volta che giochiamo senza attaccante, ma in altre gare abbiamo giocato con le punte: ritenevo più giusto non dare punti di riferimento, ma non sarà un modulo fisso. Mercato? C'era un po' di tensione, alcuni giocatori andranno a guadagnare di più con contratti milionari e in squadre più forti, è normale che ci tengano: ma loro sono molto seri e attaccati alla squadra, c'è un bel gruppo e mi dimostrano che non ci saranno cali di tensione. Sia Amrabat che Rrahmani hanno fatto bene".

