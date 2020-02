Verona, Juric: "Eravamo stanchi, è una vittoria di cuore"

VERONA - "E' stata una vittoria di cuore. I ragazzi erano affaticati e non li ho visti brillanti come al solito, ma sono andati davvero oltre". Non può non essere felice Ivan Juric, dopo la meravigliosa vittoria in rimonta del suo Verona contro la Juve. "I primi trenta minuti siamo andati molto bene - ha rivelato ai microfoni di DAZN -, ma non siamo stati concreti: loro hanno segnato ma noi alla fine non abbiamo mollato e siamo riusciti a ribaltarla. A volte mi commuovo, ma oggi no (ride ndc), solo felicità e soddisfazione per i ragazzi. Noi volevamo fare bene, ma sicuramente non pensavamo di farlo così. Abbiamo creato un gruppo di ragazzi giovani e affamati che non sono mai stati in A, come Kumbulla che oggi è stato strepitoso su Douglas Costa. Pazzini? E' sempre decisivo, è importantissimo anche se a volte non gioca. So cosa può dare, oggi è entrato benissimo e la sua presenza dà una mano alla squadra. E' un professionista serio e merita tutto questo" ha chiosato Juric.

VERONA-JUVE 2-1: LA CRONACA