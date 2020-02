Verona, distorsione alla caviglia per Faraoni

VERONA - Ivan Juric perde Marco Davide Faraoni: il tecnico del Verona per la sfida di lunedì contro la Sampdoria farà a meno dell'esterno destro cresciuto nell'Inter. Faraoni si è fatto male alla caviglia, come riportato dal sito ufficiale veneto: "Hellas Verona FC comunica che, dopo le ultime visite strumentali cui il calciatore si è sottoposto nelle scorse ore, il difensore gialloblù Marco Davide Faraoni ha rimediato un trauma distorsivo al comparto mediale della caviglia destra. I tempi di recupero non sono al momento quantificabili".