Verona, Zaccagni positivo al Coronavirus

VERONA - Mattia Zaccagni è positivo al Coronavirus. Il centrocampista del Verona si aggiunge alla lista dei giocatori di Serie A contagiati dal Coronavirus. E' proprio l'Hellas ad annunciarlo con un comunicato sul sito ufficiale. "Hellas Verona FC comunica che Mattia Zaccagni è stato sottoposto ad esami medici che hanno evidenziato la sua positività al Coronavirus-COVID-19. Il calciatore, così come tutta la squadra, prolungherà il già attivato isolamento volontario domiciliare sino al prossimo 25 marzo, continuando ad essere monitorato. Zaccagni sta bene: nei giorni scorsi ha avuto solo qualche linea di febbre" è il comunicato apparso sul sito ufficiale dell'Hellas Verona.

Le parole di Zaccagni

"Volevo ringraziare tutti voi per l'affetto ricevuto in questo delicato momento! Vi rassicuro dicendo che sto bene e torneremo presto a gioire tutti insieme!!!". Così con un post su Instagram il centrocampista del Verona Zaccagni, risultato positivo al Coronavirus. Il giocatore, come i suoi compagni di squadra, è in isolamento domiciliare.