Verona, Juric: "Il Sassuolo ha grandi qualità, ma c'è amarezza"

REGGIO EMILIA - "Obiettivo Europa? L'obiettivo resta la salvezza, non scherziamo". Lo ha dichiarato Ivan Juric, dopo la gara con il Sassuolo: "C'è amarezza per la partita, in questo momento ci mette in difficoltà avere in campo gente con pochi allenamenti, ma sono orgoglioso dei ragazzi. Il Sassuolo ha grandi qualità tecniche, specie in attacco. I gol che hanno fatto sono stati bellissimi. Noi siamo tosti, abbiamo fatto belle azioni, cose giuste, soprattutto sui gol. Calo mentale? I ragazzi non mollano niente, solo splendidi. Kumbulla? E' uscito per un problema. Adesso non abbiamo tante scelte, abbiamo perso tanti giocatori, è un periodo dove non è facile lavorare, con situazioni mai viste prima e dobbiamo arrangiarci. La scelta di rimanere dietro mi fa schifo, ma non potevo fare diversamente anche per preservare i ragazzi. Di Carmine ha fatto benissimo due partite, ma in Serie A devi sempre essere al 100%. Stepinski oggi ha fatto la sua partita, sono molto contento per lui".

SASSUOLO-VERONA: LA CRONACA