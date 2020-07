Verona, Juric: "Esagerata la mia reazione, ma il rigore non c'era"

ROMA - "E' mancata concretezza in area, ma a fare la differenza sono stati gli episodi". Così Ivan Juric, a Sky Sport, dopo la sconfitta dell'Olimpico contro la Roma: "I ragazzi hanno fatto e continuano a fare la differenza ma ci è mancato qualcosa in area che ci portasse al pareggio o alla vittoria. La stanchezza? Ce l'hanno tutte le squadre, ma i ragazzi mi stanno sorprendendo ogni giorno di più. Non posso fare tanto turn over e giocano quasi sempre gli stessi, ma i ragazzi si stanno superando. L'espulsione? Ho detto che non c'era rigore assolutamente, anche se la mia reazione è stata esagerata. Ma va bene così".

