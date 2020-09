Verona, 4-3 al Gorica in amichevole: debutta Magnani

ROVERETO - Il Verona bagna nel modo migliore l'avvio, seppur amichevole, della stagione 2020-2021: gli uomini di Juric sconfiggono 4-3 l'ND Gorica. Gli sloveni passano in vantaggio con Oyewusi quasi subito, ma Faraoni impiega solo un minuto a pareggiare. A siglare il raddoppio scaligero ci pensa Di Carmine su rigore, poi Marinic pareggia ancora per il Gorica. Mariusz Stepinski, abile ad respingere in porta il pallone dopo una parata corta di Likar, realizza il 3-2, seguito dal gol della sicurezza che porta la firma del giovane Sanè, a segno col piattone. Smajlagic chiude il tabellino sul quattro a tre con un destro preciso. Per i nuovi acquisti Pandur e Magnani, mandati in campo da Juric nel secondo tempo, è stata l'occasione per debuttare con la maglia veneta. Il Verona lascia dunque l'Altoadige: il prossimo test andrà in scena il 12 settembre, a Villafranca, contro la Cremonese.