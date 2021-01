Verona, Juric: "Se i giocatori si rilassano, finiamo male"

ROMA - Ivan Juric, tecnico del Verona, commenta così in conferenza stampa la sconfitta dell'Olimpico contro la Roma: "Abbiamo iniziato bene il match, senza concedere nulla. Poi abbiamo subito il gol di Mancini e nel quarto d'ora successivo siamo andati peggiorando: siamo stati poco concentrati. Non è possibile giocare dieci minuti in quel modo". Dopo che i giallorossi si sono placati, nella ripresa il Verona ha fatto la sua partita: "Non so cosa volevate vedere voi. Negli ultimi tempo abbiamo iniziato a giocare meglio e nel secondo tempo qualche chance l'abbiamo avuta. Stasera è andata così".