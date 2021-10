Tudor: "Il Verona ha dominato nella ripresa. Punto meritato"

UDINE - "Il primo tempo è stato brutto, il secondo buono. E' sempre difficile preparare le partite in due giorni". Lo ha dichiarato a Dazn il tecnico del Verona, Igor Tudor, dopo la gara con l'Udinese: "Contro la Lazio avevamo speso tanto ma oggi abbiamo dominato nella ripresa, meritando un punto che ci teniamo stretto. Giocare con una squadra che vince tanti duelli e mette pressione non è semplice. Tanti cambi? Tre partite in sei giorni nessuno può farle e comunque abbiamo elementi di qualità come Lasagna e Kalinici, fare così è giusto. Siamo migliorati nella ripresa, mentre l'Udinese è calata. La prossima con la Juve? E' una brutta notizia che abbia perso col Sassuolo, la prepareremo al meglio, è una sfida sempre affascinante".